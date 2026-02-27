Alicia Costa Pinheiro veröffentlicht ihre Debüt-Single

Alicia Costa Pinheiro macht den nächsten großen Schritt: Die frühere Sängerin der Girlgroup FEMME5 startet jetzt als Solo-Künstlerin durch und veröffentlicht heute ihre erste eigene Debüt-Single mit dem Titel "Romantikeo". Im Promiflash-Interview spricht die Sängerin offen darüber, was dieser Moment für sie bedeutet: "Der Schritt bedeutet mir extrem viel, weil ich jetzt wirklich meinen eigenen Weg gehe. Als Solo-Künstlerin steht man natürlich komplett für sich selbst und hat den ganzen Fokus. Ich hatte es schon klar vor Augen, meine eigene Musik zu releasen, weshalb ich mich umso mehr auf diesen Schritt freue. Genau das wollte ich: meinen eigenen Sound machen und mich als Artist voll und ganz ausleben." Der Auftakt klingt selbstbewusst – gleich die erste Zeile lautet: 'Hoy no quiero romantikeo…', also 'Heute will ich keine Romantik'."

Worum es in dem Track geht, bringt Alicia ebenfalls klar auf den Punkt. "'Romantikeo' ist für mich ein klares Statement. Der Song steht für Selbstbestimmung, Leichtigkeit und dieses Gefühl, einfach das zu tun, worauf man Lust hat, ohne sich in irgendwelche Erwartungen pressen zu lassen", sagt die Musikerin gegenüber Promiflash. Musikalisch setzt sie auf Reggaeton-Vibes: "Ich bin mit Reggaeton aufgewachsen und es ist ein Traum für mich, das jetzt umsetzen zu können. Es stecken ganz viele Emotionen mit drin."

Der Song soll sofort Tanzlaune wecken. "Ich wollte von Anfang an einen Vibe kreieren, bei dem man den Song hört und sofort Lust bekommt zu tanzen und sich einfach selbst zu fühlen", so Alicia zu Promiflash. Inhaltlich spielt der Titel mit Gegensätzen: "Es geht um dieses Gefühl, für eine Nacht die 'brave' Seite hinter sich zu lassen, loszulassen und frei zu sein. Der Titel 'Romantikeo' spielt genau mit diesem Kontrast", erklärt sie. Mit ihrer Solo-Musik will Alicia sich als Künstlerin voll und ganz ausleben und ihren eigenen Sound erschaffen.

Imago Alicia Costa Pinheiro bei der Danny Reinke Show auf der Berlin Fashion Week im NLND Neuland Berlin, 30.01.2026

Imago Alicia Costa Pinheiro bei der Marina Hoermanseder Fashion Show während der Berlin Fashion Week 2024 im Haus Zenner

Imago Alicia Costa Pinheiro bei der Marina Hoermanseder Fashion Show während der Berlin Fashion Week im Oderberger Hotel, Berlin, 31.01.2025

