Alicia Costa Pinheiro überrascht mit roter Kurzhaarfrisur

Alicia Costa Pinheiro sorgt nun erneut für Aufsehen: Die Reality-TV-Persönlichkeit hat sich für eine mutige Typveränderung entschieden und trägt ihre Haare jetzt kurz und leuchtend rot. Auf Instagram dokumentierte sie die Verwandlung ausführlich in einem Reel und zeigte sich begeistert vom Ergebnis. "Das muss alles irgendwie ein bisschen ab. Ich habe irgendwie Bock auf kurz und frech", erklärte Alicia in dem Video aus dem Friseursalon. Das Resultat übertrifft offenbar ihre Erwartungen. "Vielen Dank für dieses großartige Ergebnis", schreibt Alicia an ihren Friseur Nikola Vuković.

In den Kommentaren sammeln sich schnell die zahlreichen Reaktionen ihrer Follower. Reality-Kollegin Sophie Imelmann (29) kommentiert auf Instagram: "Hammer." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Wow! Das sieht so gut aus! Die Farbe steht dir mega!" Erst vor Kurzem hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit einer Typveränderung unterzogen. Vor einigen Monaten ließ sie ihr langes, schwarzes Haar nicht nur radikal kürzen, sondern sogar blondieren. Mit dem neuen Schnitt und der auffälligen Farbe ist Alicia diesmal noch einen Schritt weitergegangen.

Für Fans der Reality-TV-Darstellerin sind solche Veränderungen längst nichts Neues. Alicia bleibt ihrem Ruf treu, gern mit ihrem Look zu experimentieren und keine Scheu vor radikalen Schnitten oder auffälligen Haarfarben zu zeigen. Auch privat gab es für sie zuletzt eine große Veränderung: Die Münchnerin packte ihre Sachen und zog nach Hamburg, um dort mit ihrem Freund Loracio zusammenzuleben. Obwohl der Umzug eine große Umstellung bedeutete, bleibt Alicia gelassen. "Da ich in meinem Leben schon so oft umgezogen bin, habe ich diese Erfahrung und weiß, wie man sich schnell vernetzen kann", erklärte sie zuvor im Promiflash-Interview. Fans dürfen gespannt sein, was als Nächstes für Alicia ansteht.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro mit roter Kurzhaarfrisur

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Juli 2025

Promiflash Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund Loracio