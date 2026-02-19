Lana Del Rey sorgt für Aufsehen mit intimem Musikvideo

Lana Del Rey (40) hat am Dienstag auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Eheleben mit Jeremy Dufrene gegeben und dabei ihr neuestes Musikvideo angeteasert. Die 40-jährige Sängerin teilte in ihren Instagram-Stories ein Video, das zeigt, wie sie gemeinsam mit ihrem Ehemann tanzt – untermalt von ihrer brandneuen Single "White Feather Hawk Tail Deer Hunter", die sie am selben Tag veröffentlichte. In dem Clip ist Lana in einem braunen Pullover und einem beigefarbenen Faltenrock zu sehen, wie sie mit einem breiten Lächeln ihre Arme hin und her schwingt, während Jeremy hinter ihr steht und dabei zu grillen scheint. Der Alligator-Tourguide, der eine beige Jacke trägt, nickt mit dem Kopf, während Rauch aus dem unteren Bildrand aufsteigt.

Das Video enthält zudem Ausschnitte aus klassischen Cartoons der 1930er und 1940er Jahre, darunter "Snow-White" mit Betty Boop und Koko dem Clown sowie "The Friendly Ghost", in dem Casper der freundliche Geist seinen ersten Auftritt hatte. Die übernatürlichen Clips fügen sich gut in die dunkle Stimmung und die geflüsterten Vocals des neuen Songs ein. Überraschend ist, dass Jeremy als Co-Autor der Single gelistet ist, ebenso wie Lanas Schwager Jason Pickens und ihre Schwester Caroline Grant. Auch die Produzenten Jack Antonoff (41) und Drew Erickson erhielten Songwriting-Credits. Später am Dienstag postete die Musikerin ein weiteres kryptisches Video, das ein braunes Pferd mit flammender Mähne zeigt, das durch eine malerische Wüstenlandschaft galoppiert.

Lana und Jeremy halten ihr Privatleben normalerweise sehr bedeckt, weshalb der ungestellte Clip der beiden beim Tanzen für Aufsehen sorgte. Das Paar lernte sich 2019 während einer von Jeremys Sumpf-Touren in Louisiana kennen und heiratete im September 2024. In einem Interview mit dem Magazin W erzählte Lana im August, wie sie sich in ihren Mann verliebte: "Wie viele Menschen, die mit großen, gefährlichen Tieren arbeiten, hat Jeremy eine ruhige, starke Präsenz. Als wir uns trafen, wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich ihn liebte." Jeremy habe ihr von Anfang an versichert: "Ich arbeite mit Alligatoren – ich habe ein dickes Fell." Über die Anfangszeit ihrer Ehe sagte die Sängerin: "All die Dinge, die mich aufgeregt haben – und es gab so viele! – er hat einfach zugehört und gesagt: 'Sei du selbst und ich werde dich nur noch mehr lieben.'"

Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Liverpool

Getty Images Lana Del Rey, 2024 Met Gala, Metropolitan Museum of Art am 6. Mai, 2024, in New York

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025