"Bridgerton"-Star Adjoa Andoh ist stolze Oma voller Liebe

Adjoa Andoh (63) schwelgt in ihrer Rolle als Großmutter. Die Bridgerton-Darstellerin sprach im Saga-Podcast "Experience is Everything" mit Jenni Murray über ihren Enkel Luca, den Sohn ihrer ältesten Tochter Jesse. Die 63-Jährige erzählte voller Begeisterung, wie sehr sie es genießt, den Kleinen beim Aufwachsen zu begleiten und die Welt gemeinsam mit ihm zu entdecken. Allerdings musste die Schauspielerin nach der Geburt ihres Enkels im Jahr 2022 zunächst eine schwere Zeit durchstehen. Da Jesse und ihr Mann, der zu dem Zeitpunkt als stellvertretender Botschafter in Kambodscha arbeitete, während der Pandemie vor Ort schwanger wurden, konnte Adjoa wegen der Reisebeschränkungen ihren Enkel erst mit sechs Monaten zum ersten Mal sehen. "Wir haben uns die ersten sechs Monate seines Lebens nicht gesehen, was ziemlich hart ist. Aber wir haben das seitdem wieder aufgeholt", verriet sie.

Heute ist die Bindung zwischen Großmutter und Enkel umso stärker. Adjoa erzählte im Podcast begeistert, wie sie früher mit dem kleinen Luca stundenlang Treppen auf und ab gelaufen sei, um sein Treppenlaufen zu üben. "Ich folge einfach seiner Führung, weil ich sie in diesem Alter liebe. Sie sind so neugierig und so interessiert an allem, sie sind voller Staunen. Und ich fühle mich ein bisschen vampirisch deswegen. Ich liebe dieses Staunen", schwärmte sie. Mittlerweile ist Luca größer und die gemeinsamen Aktivitäten haben sich verändert. "Und jetzt, wenn Luca zum Skatepark gehen will oder zum Park gehen will oder sein Lego machen will oder mit mir über seine Fahrzeuge reden will oder was auch immer er tun möchte, bin ich absolut begeistert, das mit ihm zu machen", freute sich die Schauspielerin.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Adjoa im Gespräch mit Good Housekeeping ein überraschendes Detail aus ihrem Privatleben verraten: Ihr Ehemann Howard habe bislang keine einzige Folge von "Bridgerton" gesehen. "Das ist einfach nicht sein Ding", erklärte die Schauspielerin offen. Während Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit die opulente Netflix-Serie rund um Lady Danbury feierten, blieb Howards Fernbedienung offenbar lieber ausgeschaltet.

Getty Images Adjoa Andoh 2026

Getty Images Adjoa Andoh, Schauspielerin

Getty Images Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel 2026