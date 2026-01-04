Adjoa Andohs Ehemann hat noch nie "Bridgerton" geschaut

Adjoa Andoh (62), bekannt als Lady Danbury in der Erfolgsserie Bridgerton, hat verraten, dass ihr Ehemann Howard Cunnell noch keine einzige Folge des Netflix-Hits gesehen hat. "Das ist einfach nicht sein Ding", erklärte die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin Good Housekeeping. Dabei ist die Serie ein globales Phänomen: Bereits in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung wurde sie 2021 in 82 Millionen Haushalten geschaut und erreichte in 83 Ländern Platz eins der Streaming-Charts. Am 29. Januar wird die vierte Staffel starten, in der auch die Beziehung zwischen Lady Danbury und Königin Charlotte näher beleuchtet wird.

Adjoa gab einen spannenden Ausblick auf die neuen Folgen und versprach, dass die Zuschauer "mehr für ihr Geld" bekommen werden. Besonderes Lob fand sie für die innovative Erzählweise der Produktionsfirma Shondaland, die mit "Bridgerton" eine neuartige, diverse Perspektive auf historische Dramen geschaffen hat. Adjoa erinnerte sich an den überwältigenden Erfolg des Formats im Jahr 2020, dessen unerwarteter Hype vor allem während der Covid-Pandemie viele Menschen begeisterte. Die Mischung aus romantischem Drama, opulenten historischen Settings und einer modernen Cast-Auswahl habe den Grundstein für den Erfolg gelegt.

Bereits vor einigen Monaten hatte Adjoa auf dem Maximo Excellence Award die kreative Vision der amerikanischen Drehbuchautorin Shonda Rhimes (55) gelobt. "Was Shonda Rhimes ziemlich brillant macht, ist, zu sagen: 'Was wäre, wenn?' Sie wirft einen Stein in den Teich und schaut sich die Wellen an", schwärmte die Schauspielerin damals. Besonders beeindruckt zeigte sie sich davon, wie durch mutige kreative Entscheidungen immer wieder neue, spannende Geschichten im "Bridgerton"-Universum entstehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh auf der Premiere von "Invictus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes, Mai 2024