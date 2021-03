Adjoa Andoh (58) nimmt gleich den nächsten Netflix-Hit mit! In der supererfolgreichen Serie Bridgerton, die im vergangenen Dezember ihr Debüt auf der Streamingplattform feierte, spielt die Schauspielerin Lady Danbury: Eine absolute Powerfrau, die sich bestens in der Londoner High Society auskennt – und die außerdem eine enge Freundin des Herzogs von Hastings (Regé-Jean Page) ist. Sicherlich wird ihre Figur auch in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle spielen. Bis dahin steht Adjoa aber erst mal für ein weiteres Hammer-Projekt vor der Kamera: The Witcher!

Das gab Netflix am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wird Adjoa in der zweiten Staffel der gefeierten Fantasy-Serie die Figur Nenneke verkörpern. Die Dreharbeiten laufen bereits! Fans, die die Original-Romane kennen, wissen: Nenneke ist die Oberpriesterin des Melitele-Tempels in Ellander – und kennt den Hauptcharakter Geralt von Rivia, gespielt von Superman-Star Henry Cavill (37), schon dessen ganzes Leben lang.

Damit spielt Adjoa in den beiden erfolgreichsten Netflix-Formaten überhaupt mit! "The Witcher" war mit 76 Millionen Views innerhalb der ersten 28 Tage das meistgesehene Seriendebüt der Streamingplattform – bis "Bridgerton" die Produktion dann mit 82 Millionen Haushalten in 28 Tagen vom Thron gestoßen hat. Habt ihr beide Serien gesehen? Stimmt ab!

LIAM DANIEL/NETFLIX Phoebe Dynevor und Adjoa Andoh am Set von "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Adjoa Andoh in "Bridgerton"

Netflix/The Witcher Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

