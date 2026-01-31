Michael J. Fox lebt ganz ohne Vermächtnisdruck

Michael J. Fox (64) macht sich keine Gedanken über sein Vermächtnis – und sagt das so deutlich wie selten. Gegenüber der Los Angeles Times erklärte der Schauspieler, er überlasse die Frage nach dem Erbe anderen und konzentriere sich lieber darauf, sein bestes Leben zu leben und gute Arbeit zu machen. Anlass für das offene Gespräch ist sein überraschender Auftritt in der Comedyserie "Shrinking", die in dieser Woche mit neuen Folgen startet. Gedreht wurde in Los Angeles, vor der Kamera stand Michael mit Jason Segel (46), Jessica Williams und Harrison Ford (83) – ein Ensemble, das der Star mit spürbarer Freude lobt. Er nutze jede Chance, "seine Geschichte weiterzuschreiben", sagt er. Genau das tue er nun im Serienkosmos von Apple TV.

In dem Interview verriet Michael auch, wie es zu der Rolle kam: Nachdem er eine Folge gesehen hatte, rief er kurzerhand Serienmacher Bill Lawrence (57) an, der früher an "Spin City" mitgearbeitet hatte. Am Telefon habe er Bill gefragt: "Bill, verdammt, warum bin ich nicht in der Show?" Kurz darauf war der Deal gemacht, und Michael taucht in der Premiere in einer kleinen, aber markanten Rolle auf – mit Option auf weitere Cameos. Während er sich in den letzten Jahren vor allem auf Synchronarbeiten konzentriert hat, schließt der "Back to the Future"-Liebling neue Projekte vor der Kamera nicht aus. Die Serie "Shrinking" ist bei Apple TV abrufbar und zeigt Harrison Ford als Therapeuten, der mit derselben Krankheit ringt, mit der Michael seit 1991 lebt.

Über sein Vermächtnis spricht der Schauspieler nüchtern, fast trotzig. "Ich denke nicht über Vermächtnis nach", erklärte er der Los Angeles Times und verwies auf die Haltung seines verstorbenen Schwiegervaters, der zum Motto "Alles jetzt ausgeben" ein Buch verfasst hatte – gemeint sind nicht nur Finanzen, sondern auch Energie und Zuwendung. "Sicher wird die Stiftung weiter bestehen und unsere Arbeit weitergehen", sagte Michael über die Michael J. Fox Foundation, die seit Jahren Forschung zu Parkinson vorantreibt. Ihm sei aber wichtig, Zeit mit Menschen zu verbringen, die er liebt, Gelegenheiten zu ergreifen – wie die Arbeit mit Bill und Harrison Ford – und weiterzuschreiben, bis "der Stift fällt". Privat hält Michael sein Netzwerk eng, die Familie ist sein Fixpunkt. Seine Fans kennen ihn als jemanden, der aus kleinen Momenten Kraft schöpft – und genau danach richtet er auch seinen Alltag aus.

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei der Premiere von "The Jinx - Part Two" im April 2024

Getty Images Michael J. Fox bei einem Event in München im Juni 2023