Michael J. Fox' amüsantes Schauspiel-Comeback in "Shrinking"

Michael J. Fox (64) meldet sich mit einem augenzwinkernden Comeback zurück – und zwar in Staffel drei der Apple-TV+-Serie "Shrinking". Der Schauspieler, der seit mehr als drei Jahrzehnten mit Parkinson lebt, übernimmt seine bedeutendste Rolle seit fünf Jahren. Im frisch veröffentlichten YouTube-Trailer sitzt Michael in einer Klinik neben Harrison Fords (83) Figur Dr. Paul Rhoades, beide warten auf eine Behandlung. "Weshalb sind Sie hier?", fragt Michael. "Parkinson", antwortet Paul. Auf eine Gegenfrage kontert Michael wiederum trocken: "Für einen Haarschnitt."

Die Szene bekommt zusätzliche Tiefe, weil Harrison bereits seit der ersten Staffel einen Mann spielt, der lange mit seiner Diagnose haderte und erst nach und nach offener damit umging. Michaels Auftritt fügt sich dadurch wie ein fehlendes Puzzleteil in die Erzählung, weniger als Stunt, mehr als logische Fortführung der Geschichte. Für Michael ist die Rolle auch ein persönlicher Meilenstein: Er hatte seine Parkinson-Diagnose 1991 erhalten, sie 1998 öffentlich gemacht und sich 2020 aus On-Camera-Rollen zurückgezogen. Seitdem war er nur punktuell zu sehen, zuletzt sogar in einem kleinen Voice-Cameo. Nun kehrt er vor die Kamera zurück und trifft dabei auf einen alten Bekannten: Serienmacher Bill Lawrence (57), mit dem er bereits an "Spin City" und Scrubs gearbeitet hat.

Auch privat gab es für die Familie Fox in letzter Zeit Grund zur Freude. Erst vor wenigen Wochen erlebte Michael mit, wie sein Sohn Sam seiner langjährigen Partnerin Molly Milstein das Jawort gab. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in New York City statt. Während Tracy auf den auf Instagram veröffentlichten Fotos gerührt zu sehen war, suchte man Michael auf den Bildern allerdings vergeblich. Auch Sams Schwestern Aquinnah, Schuyler und Esmé feierten diesen besonderen Tag gemeinsam mit dem Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox grinst mit seinem Sohn Sam