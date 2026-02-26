Nach Tod seiner Tochter: Freunde trösten Martin Short

Martin Short (75) wurde erstmals nach dem tragischen Tod seiner ältesten Tochter Katherine Hartley Short gesichtet. Die Daily Mail hat den Comedian vor seinem Haus fotografiert, wo er am Mittwoch Freunde und Familienmitglieder begrüßte, die gekommen waren, um ihm Trost zu spenden. Seine Tochter war am Montagabend in ihrem Haus in den Hollywood Hills tot aufgefunden worden. Zu den prominenten Besuchern, die beim Only Murders in the Building-Star vorbeikamen, zählten Steven Spielberg (79), Kurt Russell (74) und Eugene Levy (79), die bereits am Dienstagabend eintrafen, um Martin beizustehen.

Am Mittwoch wurde Martin unter anderem von seinem Freund Paul Schaffer besucht, dem früheren Bandleader der "Late Show" mit David Letterman (78). Auch sein jüngster Sohn Henry Hayter Short kam mit seiner Frau Haylen vorbei und brachte Essen vom Restaurant Joan's On Third mit. Der 36-Jährige, der als Tierarztassistent arbeitet, teilte mit seinem Vater eine innige Umarmung. Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail: "Für jemanden, der so vielen Menschen Freude bereitet und andere immer aufheitern möchte, hat dieser Verlust ihn komplett zerstört. Er ist am Boden zerstört." Auch Martins "Only Murders in the Building"-Kollege Steve Martin (80) und Lebensgefährtin Meryl Streep (76) sollen dem Schauspieler in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.

Katherine wurde zusammen mit ihren Brüdern Oliver und Henry von Martin und seiner verstorbenen Frau Nancy Dolman adoptiert. Nancy starb 2010 im Alter von 58 Jahren nach einem Kampf gegen Eierstockkrebs, nachdem das Paar 30 Jahre verheiratet gewesen war. Martin beschrieb seine Ehe mit der Schauspielerin als "Triumph" und verriet, dass er noch immer mit ihr spreche und ihre Gegenwart spüre. In seinen Memoiren bezeichnete er Nancys Tod als "die mit Abstand schrecklichste Sache", die er durchgemacht habe. Sein langjähriger Comedy-Partner Steve Martin komponierte nach ihrem Tod sogar eine musikalische Elegie mit dem Titel "The Great Remember (For Nancy)". Katherine, die einen Master-Abschluss von der University of Southern California hatte und als klinische Sozialarbeiterin tätig war, wurde 42 Jahre alt.

Getty Images Martin Short im Oktober 2023

Getty Images Meryl Streep und Martin Short bei der Premiere "Only Murders In The Building", am 22. August 2024

