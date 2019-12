Am kommenden Freitag heißt es für die Unter uns-Zuschauer Abschied nehmen: Nach über zwei Jahrzehnten möchte sich Petra Blossey (63) nun neuen Projekten widmen. Für ihre Figur bedeutete das bereits Ende November den Serientod. Irene verstirbt überraschend in Thailand – ihr Ehemann Robert (Luca Maric, 54) kann am Flughafen nur noch ihren Sarg entgegennehmen. Erste Fotos zeigen schon jetzt: Irenes Beerdigung wird absolut herzzerreißend!

Achtung Spoiler!

Bilder, die RTL jetzt veröffentlicht hat, zeigen, dass die ganze Schillerallee gekommen ist, um der Konditorin die letzte Ehre zu erweisen. Nach einer tränenreichen Trauerfeier tragen Till (Ben Ruedinger, 44), Paco (Milos Vukovic, 38) und Robert Irenes Sarg zum Friedhof. An ihrem Grab müssen sich ihre Freunde und Familie dann gegenseitig stützen. Sie können noch immer nicht glauben, dass Irene nie wieder kommt.

Die Trauer der Darsteller ist aber nicht nur gespielt. Petra war seit der ersten Episode Teil des "Unter uns"-Casts. Ihr Ausstieg war für viele ein Schock: "Sie waren entsetzt! Keiner meiner Kollegen konnte sich vorstellen, dass ich als Irene nicht mehr mitspiele. Irene war in der Serie 'Der Fels in der Brandung", erklärte die 63-Jährige kürzlich.

TVNOW / Stefan Behrens Irene Weigels (Petra Blossey) Beerdigung bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Luca Maric (Robert) bei "Unter Uns"

TVNOW / Stefan Behrens Der "Unter Uns"-Cast, Dezember 2019

