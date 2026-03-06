"Pläne zerbrechen": Loredana Wollny teilt kryptischen Post

Loredana Wollny (22) sorgt mit ihrem jüngsten Instagram-Post für Gesprächsstoff. Die zweifache Mutter teilte eine Collage mit ihren beiden Kindern und versah diese mit kryptischen Worten, die ihre Fans aufhorchen lassen. "Manchmal stellt das Leben alles auf den Kopf. Wege ändern sich, Pläne zerbrechen – und man steht plötzlich vor einem neuen Kapitel. Doch genau dort beginnt oft etwas Wunderschönes", schrieb der Realitystar unter den Beitrag. Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Krisengerüchte über die TV-Bekanntheit und ihren Mann Servet Özbek. Mit ihrem emotionalen Post scheint die Tochter von Silvia Wollny die Spekulationen nun weiter anzuheizen.

In ihrer Instagram-Nachricht richtet die 22-Jährige liebevolle Worte an ihre beiden Kinder. "Ihr seid mein größtes Glück, mein größter Halt und der Grund, warum ich jeden Tag stärker werde. In euren Augen sehe ich Hoffnung, Liebe und eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt", erklärte sie weiter. Die zweifache Mutter fügte hinzu: "Unser Weg wird vielleicht nicht immer leicht sein, aber er gehört uns. Schritt für Schritt gehen wir gemeinsam nach vorne – mit Mut im Herzen und der Liebe, die uns verbindet. Unsere kleine Welt. Unsere größte Liebe. Ich liebe euch." In der Kommentarspalte wollte ein Follower daraufhin wissen: "Bist du nicht mehr mit Servet zusammen?" Eine Antwort auf diese Frage blieb Loredana jedoch schuldig.

Bereits vor zwei Wochen sorgten Loredana und Servet mit rätselhaften Social-Media-Posts für Wirbel. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter veröffentlichte der Vater ein besorgniserregendes Foto von Aria in einem Krankenhausbett und schrieb dazu: "Ich werde diejenigen, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft ziehen." Was genau passiert ist, blieb für die Fans ein Rätsel. Nur wenig später erklärte die TV-Bekanntheit in einem weiteren Beitrag, wie sehr er seinen Sohn Aurelio vermisse: "Papa hat dich sehr vermisst, mein Sohn." Die Nachrichten warfen unzählige Fragen auf, denn klare Informationen zu Arias Gesundheitszustand gab es nicht.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Star

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.