"Rote Rosen" strahlt erstmals eine reine Frauen-Folge aus

Eine echte TV-Premiere bei Rote Rosen: Am 10. März strahlt die ARD-Telenovela erstmals in ihrer fast 20-jährigen Geschichte eine Folge aus, in der ausschließlich Frauen im Mittelpunkt stehen. Wie T-Online berichtet, dreht sich die Episode um Carla, die von Maria Fuchs verkörpert wird und ihren 50. Geburtstag feiert. Passend zum Weltfrauentag am 8. März erzählt die Produktion die Episode konsequent aus weiblicher Sicht. Gegenüber DWDL betonen die Macher, dass für die Sonderfolge sogar der Vorspann neu geschnitten wurde, sodass ausschließlich weibliche Figuren gezeigt werden.

"Als wir dann auch noch erkannt haben, dass die Folge rund um den Weltfrauentag ausgestrahlt wird, haben wir uns der Herausforderung gestellt, diese mit ausschließlich weiblichen Protagonisten zu erzählen", erklären Theresa Schwarz, Writer Producerin, und Britta K. Öhding, Head of Story, gegenüber DWDL. Die Geschichte sei zugleich der Höhepunkt von Carlas Auseinandersetzung mit den Wechseljahren. "Ein Thema, das auch heute noch oft zu kurz kommt", betonen sie. "Wir verstehen diese Folge nicht als Meilenstein, sondern als Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist genau das das eigentliche Signal."

Auch Serienproduzent Jan Diepers erinnert laut T-Online daran, dass "Rote Rosen" von Anfang an auf Frauenfiguren gesetzt habe. Das Konzept, eine Frau über 40 ins Zentrum einer Telenovela zu stellen, sei damals ungewöhnlich gewesen: "Vor 20 Jahren war das ein Novum. Auch heute ist es wichtiger denn je, Geschichten konsequent aus weiblicher Perspektive zu erzählen." Parallel modernisiert die langlebige ARD-Serie ihr Auftreten immer wieder – vom neuen Look des Sets bis hin zu wechselnden Vorspännen, die jeweils die aktuelle Hauptfigur in den Fokus rücken. Fans dürfen nun gespannt sein, was sie in der Frauenfolge am 10. März erwartet.

Rote Rosen, ARD Maria Fuchs als Carla in "Rote Rosen"

Rote Rosen, ARD Lilou Röder als Lilly und Maria Fuchs als Carla in "Rote Rosen"

Rote Rosen, ARD ARD-Telenovela "Rote Rosen"

