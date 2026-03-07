Maite Kelly enthüllt sinnlichstes Album-Cover aller Zeiten

Maite Kelly (46) arbeitet derzeit an ihrem neuen Album "24/7", das am 8. Mai 2026 erscheinen soll. Auf Instagram hat die Sängerin jetzt das Cover der Platte enthüllt – und zeigt sich darauf von einer völlig neuen Seite. Auf dem Bild liegt Maite auf einem Bett und blickt sinnlich in die Kamera. Die 46-Jährige verspricht ihren Fans "einen Einblick durch das Schlüsselloch" und erklärt: "Es wird das sinnlichste Album meines Lebens. Es hat Mut gebraucht und für das intimste Shooting wusste ich: Das kann ich nur im ganz intimen Rahmen."

Die Musikerin betont, dass die Umsetzung des Covers nicht leicht für sie gewesen sei. "Es hat Überwindung gekostet, aber ich wusste, nur so fühlt sich dieses Album an. Ein Album, mit dem ich alles offenbare", schreibt Maite unter dem Post. Weiter richtet sie sich an ihre Fans: "Für euch, meine lieben Begleiter. Denn bei euch bin ich sicher!" Abschließend wünscht sie sich, dass die Hörer "hoffentlich einen Rausch der Sinne" erleben werden. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die begeisterten Kommentare. "Wow, das Cover ist wunderschön", schwärmt eine Nutzerin. Eine andere Person schreibt: "Das Cover ist schon hot!"

Schon am 14. März steht für Maite der nächste große Auftritt an. In der "Giovanni Zarrella Show" wird sie zu Gast sein und dort ihren neuen Song "Frei" zum ersten Mal im Fernsehen performen. Das ZDF kündigte die TV-Premiere bereits in einer Mitteilung an. Das Motto des Abends lautet "Ein Abend für die Liebe". Die Sängerin baute sich nach ihrer Zeit bei der Kelly Family als Solokünstlerin eine große Fangemeinde auf und veröffentlichte bereits mehrere erfolgreiche Alben, darunter "Nur Liebe".

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München

Getty Images Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024