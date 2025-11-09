Trotz Skandal: Prinzessin Beatrice übernimmt eine neue Rolle

Prinzessin Beatrice (37) hat eine besondere neue Rolle übernommen und ist zur stellvertretenden Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Outward Bound ernannt worden. Die offizielle Ankündigung fand laut Hello! am Donnerstag während einer Veranstaltung im St James's Palace statt, die von ihrem Onkel Prinz Edward (61), Duke of Edinburgh, ausgerichtet wurde. Outward Bound widmet sich der Förderung junger Menschen durch Abenteuer in der Natur und wurde ursprünglich von Prinz Philip (†99) unterstützt, der von 1953 bis 2019 als Schirmherr der Organisation diente. Beim Event überreichten die Schüler Sadie und Leo, die selbst an einem Outward Bound-Abenteuer im Lake District teilgenommen hatten, symbolische Geschenke: Prinzessin Beatrice erhielt eine keltische Brosche, während Prinz Edward ein Rowan-Bäumchen überreicht wurde.

Beatrice ist seit Jahren eng mit der Organisation verbunden und hat sich seit ihrer Zeit als Treuhänderin 2019 aktiv für deren Projekte engagiert. Sie veranstaltete beispielsweise ein Dankeschön-Treffen in Holyrood Palace und hielt 2022 eine Rede, um das Vermächtnis ihres Großvaters zu ehren. Mit ihrer Ernennung zur stellvertretenden Schirmherrin will sie ihre bisherige Arbeit noch intensivieren. Das Event bot auch Raum für emotionale Momente, wie die Berichte der Schüler über ihre Erfahrungen bei Outward Bound. Trotz der jüngsten öffentlichen Turbulenzen um ihren Vater Andrew Mountbatten Windsor (65) konnte sich die Prinzessin ganz auf ihre neue Aufgabe konzentrieren und hinterließ einen positiven Eindruck bei den Gästen.

Das Jahr war für die Familie York mit Herausforderungen verbunden, da Andrew alle royalen Titel und Ehrungen verlor, nachdem Forderungen von US-Abgeordneten laut wurden, er solle in einem Ermittlungsverfahren im Fall Jeffrey Epstein (†66) kooperieren. Beatrice, die kürzlich mit ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (35) in London gesehen wurde, steht dennoch weiterhin im Fokus ihrer royalen Aufgaben. Ihr Ehemann, Edoardo Mapelli Mozzi (41), der oft beruflich unterwegs ist, teilt gelegentlich Einblicke in seine Reisen, bleibt jedoch in Bezug auf die familiären Entwicklungen zurückhaltend. Trotz der familiären Belastungen markiert Beatrices Engagement für Outward Bound einen weiteren wichtigen Schritt in ihrem gemeinnützigen Wirken.

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2025 in Ascot

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023