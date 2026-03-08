Rebecca Adlingtons tragisches Familienereignis zur Geburt

Rebecca Adlington (37) hat nun weitere emotionale Details zur Geburt ihrer Tochter Thea Joy enthüllt. Die ehemalige Olympiaschwimmerin verkündete auf Instagram, dass ihre geliebte Großmutter Joyce am selben Tag verstorben ist: "Thea Joy Parsons kam am 28. Februar an, am selben Tag, an dem meine Nana Joyce verstarb. Ein wahrer Kreis des Lebens", schrieb die 37-Jährige in ihrem Post. Sie beschrieb die vergangenen Jahre als "Achterbahnfahrt" und verbrachte insgesamt 87 Stunden im Krankenhaus, bevor die kleine Thea endlich gesund bei ihrer Familie ankam. Mit dem Zweitnamen Joy hat Rebecca ihrer verstorbenen Großmutter ein besonderes Andenken gesetzt.

In ihrem bewegenden Beitrag ließ Rebecca auch ihre Follower wissen, wie schwierig der Weg zu ihrer Tochter war. "Drei Jahre, zwei Fehlgeburten, 39 Wochen, in denen ich unser magisches Regenbogenmädchen getragen habe", fasste die Sportlerin zusammen. Sie teilte zudem süße Schnappschüsse, die zeigen, wie ihre beiden älteren Kinder Summer und Albie ihre kleine Schwester zum ersten Mal trafen. Rebecca richtete sich laut Daily Mail auch an andere Frauen, die nach Fehlgeburten auf ihr Baby warten: "Ich weiß, dass viele von euch noch immer auf ihren Regenbogen warten, und wir denken an euch und senden euch viel Liebe und Unterstützung."

Rebecca und ihr Mann Andy Parsons wachsen als Patchworkfamilie weiter zusammen. Aus Rebeccas früherer Ehe mit Harry Needs hat die Sportlerin Tochter Summer, mit Andy kam Sohn Albie dazu. Nach den emotionalen letzten Jahren ist die Geburt von Thea etwas ganz Besonderes für das Paar. Die Olympiasiegerin schrieb zuvor auf Instagram: "Unsere Familie ist komplett", und zeigte rührende Momente mit Summer und Albie, die ihre kleine Schwester im Arm hielten. In ihrem aktuellen Post schreibt Rebecca über ihre neugeborene Tochter: "Wir sind so unglaublich froh, dass sie wieder zu Hause und gesund ist."

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington mit ihrer Großmutter Joyce

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington und Andy Parsons Tochter Thea, Februar 2026

