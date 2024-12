Niko-Dubai-Edition: Nikola Glumac zeigt Gesicht ohne Tattoos

Nikola Glumac (28) entschied sich kürzlich dazu, für seine aufblühende Liebe mit Kim Virginia Hartung (29) in ihre Wahlheimat Dubai auszuwandern. Um dort offiziell wohnen zu können, braucht der Realitystar eine sogenannte Emirates ID, bei der es sich im Wesentlichen um einen Personalausweis handelt. Um sich identifizieren zu können, wird neben einem Fingerabdruck auch ein Foto benötigt – jedoch dürfen auf diesem seine Gesichtstattoos nicht vorhanden sein. Da sich die Fans des Temptation Island-Stars in der Vergangenheit schon häufig gefragt hatten, wie er ohne seine Körperkunst aussieht, enthält er ihnen den Schnappschuss nicht vor und präsentiert die "Niko-Dubai-Edition" jetzt in einem Instagram-Beitrag! "Ich schwöre, ich musste so lachen, als ich das Bild gesehen habe", schreibt er darunter und setzt ein lachendes Emoji dahinter.

Beim Anblick des Bildes scheinen sich Nikolas Follower in einer Sache ziemlich einig zu sein: Sie finden, er sieht sich überhaupt nicht ähnlich! Während einige den 28-Jährigen ohne Gesichtstattoos mit dem The 50-Gewinner Paco Herb sowie dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten Chris Broy (35) vergleichen, betonten andere User: "Du siehst ohne Tattoos im Gesicht krass anders aus." Außerdem merkt ein weiterer Nutzer an: "Was haben Sie denn mit dem Gesicht gemacht? Das ist doch ein völlig anderes Gesicht. Entweder ein anderer Mensch oder völlig verzerrt." Gleichzeitig sind die Meinungen seiner Fans gespalten, ob ihnen die Tattoos im Gesicht fehlen oder nicht. "Nikola ist nicht Nikola ohne seine Tattoos", findet beispielsweise jemand, während ein anderer schwärmt: "Oh mein Gott, einfach viel besser ohne Tattoos!"

Nikola selbst scheint aber nicht auf seine Tattoos verzichten zu wollen. Der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer legte sich kürzlich sogar erst ein neues zu: Er ließ sich den Namen seiner neuen Flamme Kim unter sein Auge stechen. Seine Fans ließ er an dieser Aktion natürlich teilhaben und veröffentlichte ein Video seines Tattoostudio-Besuchs im Netz. "Wir sind zwar noch in unserer Kennenlernphase, aber ich will dir den größten Liebesbeweis schenken, den du verdient hast", schwärmte er darunter von der Ex-Bachelor-Lady. Diese kommentierte daraufhin: "Wenn er sich meinen Namen nicht in sein Gesicht tätowieren lässt, ist er nicht der Richtige."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumacs Emirates-ID-Foto

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

