Songwriter enthüllt: So mächtig ist Shirin David in Szene

Shirin David (30) steht erneut im Zentrum heftiger Debatten: In der Rapszene mehren sich Vorwürfe, die ihrer Umgebung den Missbrauch einer enormen Machtposition nachsagen. Während Loredana (30) vor wenigen Wochen öffentlich erklärte, sie sei "jahrelang erpresst" worden, und dabei vor allem auf den Manager von Shirin verwies, meldete sich jüngst Dunja, die Ehefrau von Rapper Samra (30), zu Wort. Sie forderte eine Entschuldigung von Shirin, nachdem frühere Anschuldigungen gegen Samra sich als falsch herausgestellt haben sollen und das Paar nach eigenen Angaben mit massiven Konsequenzen leben musste. Genau in dieser aufgeheizten Phase stellt sich nun ausgerechnet Rapper Laas, der seit rund fünf Jahren eng mit Shirin zusammenarbeitet, demonstrativ an ihre Seite.

Songwriter Laas kennt Shirin sowohl privat als auch beruflich. Ihre enorme Präsenz nutze Shirin laut Laas jedoch keineswegs zur Abrechnung. "Sie hatte schon so viele Beefs, aber hast du jemals gesehen, dass sie aktiv irgendwo hingegangen ist und – guck mal, mit ihrer Reichweite, ich sag es, wie es ist: Sie könnte Künstler zerstören! Also zumindest, denen großen Schaden zufügen. Hast du das einmal gesehen, dass sie das jemals gemacht hat? Ich nicht. Und im Privatleben genauso", sagte er bei TV Strassensound. Während Loredana von Drohungen aus dem Management-Umfeld spricht und Dunja eine Entschuldigung erwartet, rückt Laas die Frage in den Fokus, wie Shirin ihre Plattform nutzt – oder eben nicht.

Shirin ist nicht nur eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, sondern auch eine starke Stimme in der oft kritisierten Musikindustrie. Besonders Streaming-Dienste stehen immer wieder im Fokus, da sie den Künstlern deutlich weniger zahlen, als diese verdienen sollten – ein defizitäres System, das laut Branchenkennern existenzgefährdend sein kann. Dazu hat sich Shirin in der Vergangenheit kritisch geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Loredana Zefi, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / dunjaakkouche Samra und seine Frau Dunja Akkouche im Dezember 2024