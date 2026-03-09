Millionen-Duell geplatzt: Macht Logan Paul einen Rückzieher?

Logan Paul (30) hat seine millionenschwere Herausforderung an NFL-Profis nun zurückgezogen und schiebt die Schuld dafür auf seine Vorgesetzten bei der WWE. Nachdem der Social-Media-Star zuvor eine Million Dollar demjenigen Footballspieler angeboten hatte, der sich mit ihm in einen Boxkampf wagen würde, meldete er sich jetzt auf X mit einer überraschenden Absage zu Wort. "Die Bosse haben angerufen. Es stellt sich heraus, dass ich ein zu wertvoller WWE-Superstar bin, um gegen Versager zu kämpfen", schrieb Logan. Daraufhin legte er nach: "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Le'Veon Bell und Breiden Fehoko zu ihren 15 Minuten Relevanz zu gratulieren. Zurück zum Pleite- und Rentnerdasein. Ich gehe zurück zu RAW, jeden Montag auf Netflix."

Doch nicht alle kaufen Logan seine Begründung ab, wie TMZ berichtet. Le'Veon reagierte prompt mit einem bearbeiteten Foto, das Logan mit einer Clownsnase zeigt. Auf dem Bild hält er ein Schild mit der Aufschrift: "Ich habe diesen Anruf buchstäblich inszeniert. Auf diese Weise sehe ich nicht wie ein kleiner Feigling aus, wenn ich ablehne, weil ich Angst vor dem Kampf habe." Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Es glaubt dir wirklich niemand. Du hast Angst, deine Worte unter Beweis zu stellen, weil Kämpfe gegen echte Athleten das Kryptonit der 'Paul Brothers' sind." Ob Logans Ausrede der Wahrheit entspricht oder er wirklich einen Rückzieher macht, bleibt offen.

Logan hatte seine Provokation kurz zuvor in seinem Podcast "Impaulsive" gestartet und behauptet, dass kein einziger Footballspieler ihn im Ring besiegen könne. Dabei nannte er prominente Namen wie Myles Garrett, Puka Nacua, Tom Brady (48) und Sam Darnold. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – zahlreiche aktuelle und ehemalige NFL-Profis zeigten Interesse, das Angebot anzunehmen. Jetzt scheint das spektakuläre Duell jedoch endgültig vom Tisch zu sein.

Getty Images Logan Paul, Social-Media-Star

Getty Images Logan Paul im April 2023

Getty Images Logan Paul, 2024