Zendaya und Tom Hollands Hochzeit: Co-Star heizt Gerüchte an

Die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit von Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) nehmen weiter an Fahrt auf. Jetzt hat sich auch ihre gemeinsame Kollegin Liza Colon-Zayas zu Wort gemeldet, die mit den beiden im kommenden Film "Spiderman: Brand New Day" vor der Kamera steht. Die Schauspielerin teilte am Freitag in ihrer Instagram-Story einen Beitrag von Zendayas Stylisten Law Roach, in dem dieser behauptet, das Paar habe bereits im Geheimen geheiratet. Dabei versah Liza den Post mit einem Herzchen-Emoji und markierte sowohl Zendaya als auch Tom, was die Spekulationen weiter befeuert.

Law Roach hatte die Gerüchteküche bereits am Sonntag bei den Actor Awards 2026 kräftig angeheizt. Auf dem roten Teppich erklärte er gegenüber Access Hollywood: "Die Hochzeit ist bereits passiert. Ihr habt sie verpasst." Als ein Reporter nachhakte, bestätigte der Stylist lachend: "Es stimmt wirklich." Später am Abend wiederholte er seine Aussage gegenüber Entertainment Tonight und sagte: "Die Hochzeit ist vorbei, tut mir leid." Auch Zendayas Mutter Claire Stoermer reagierte auf die Hochzeitsgerüchte. Am 2. März teilte sie einen Clip aus Laws Interview in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Das Lachen...", versehen mit einem lachenden Emoji.

Zendaya und Tom halten sich bislang bedeckt und äußerten sich nicht zu den Gerüchten. Die beiden lernten sich 2016 am Set von "Spiderman: Homecoming" kennen und funken seitdem immer wieder Beziehungsgerüchte an. Bei den Golden Globe Awards 2025 trug die Schauspielerin erstmals einen funkelnden Diamantring am linken Ringfinger. Einige Monate später korrigierte Tom bei einem Panelevent einen Reporter, der Zendaya als seine "Freundin" bezeichnete, mit den Worten: "Verlobte." Das Paar ist bekannt dafür, sein Privatleben streng zu schützen. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen und so heilig wie möglich halten wollen", erklärte Tom 2023 gegenüber The Hollywood Reporter.

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman im Dezember 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021 in London

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler