Anna Kendricks Regiedebüt feiert riesigen Erfolg auf Netflix

Anna Kendrick (40) mischt die Netflix-Charts jetzt auch als Regisseurin auf: Ihr Thriller "Woman of the Hour" ist frisch beim Streamingdienst gestartet und hat sich direkt in die Top fünf der meistgesehenen Filme geschoben. In dem Projekt, das auf wahren Begebenheiten aus den 70ern beruht, führt Anna nicht nur Regie, sondern steht auch selbst vor der Kamera. Der Film erzählt die verstörende Geschichte des Serienmörders Rodney Alcala, der Frauen als vermeintlicher Fotograf anlockt und sogar als Kandidat in der US-TV-Show "The Dating Game" auftritt – ohne dass jemand seine gefährliche Vergangenheit kennt. Wie das Branchenportal Rotten Tomatoes auswertet, kommt das Regiedebüt der Schauspielerin und Sängerin vor allem bei den Kritikern sehr gut an.

In "Woman of the Hour" verkörpert Anna die Figur Sheryl, eine erfolglose Schauspielerin, die sich einen Karrierepush von einem Auftritt in der beliebten Dating-Gameshow erhofft. In dem grellen Fernsehstudio sitzt sie plötzlich dem charmant wirkenden Rodney Alcala, gespielt von Daniel Zovatto, direkt gegenüber – und erlebt, wie harmlos und unheimlich nah sich hier anfühlen können. Der Film springt zwischen verschiedenen Zeitebenen und zeigt, wie der Täter in den 1970er-Jahren Frauen als Fotograf ansprach und so ihr Vertrauen gewann. Auf Rotten Tomatoes bescheinigen die Nutzer dem Film 68 Prozent Zustimmung, während die Kritiker mit beeindruckenden 91 Prozent deutlich begeisterter reagieren. In einer Besprechung heißt es: "'Woman of the Hour' ist nicht der Serienkiller-Thriller, den man erwarten würde – und gerade darin liegt seine besondere Stärke." Ein anderer Review lobt besonders Annas Debüt hinter der Kamera als "gelungenen Auftakt".

Zuletzt kämpfte Anna aber auch mit unschönen Entwicklungen abseits ihrer Regie-Erfolge. Vor rund einem Monat tauchte ihr Name überraschend in den gerichtlichen Unterlagen zum Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) auf, wie aus Dokumenten hervorging, die das Magazin Us Weekly einsehen konnte. Blake wurde im Prozess unter anderem gefragt, ob sie mit Anna zusammengearbeitet habe. Während Blake nur auf Zeiträume und Dreharbeiten einging, blieben weitere Fragen zu Verstrickungen der Schauspielerin offen.

Getty Images Anna Kendrick bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center, West Hollywood, November 2025

Getty Images Anna Kendrick, Juni 2025

Getty Images Blake Lively und Anna Kendrick bei der Premiere von "Another Simple Favor"