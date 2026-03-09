Daniel Radcliffe ersetzt Alkohol heute mit Fitnessstudio

Daniel Radcliffe (36) hat sein Leben komplett umgekrempelt. Der Harry Potter-Star, der vor über einem Jahrzehnt seine Alkoholsucht öffentlich machte, bezeichnet sich inzwischen selbst als "Fitness-Freak". In einem Interview mit The Wall Street Journal verriet der 36-jährige Schauspieler jetzt, dass er seine einstige Sucht durch eine Leidenschaft für das Fitnessstudio ersetzt hat. "Ich sehe nicht aus wie jemand, der ein Fitness-Freak wäre, aber ich bin ziemlich intensiv, was das angeht", erklärte er. Daniel trainiert dabei regelmäßig mit Cardio, Zirkeltraining und Gewichten. "Ich fühle mich wie ein Klischee eines ehemaligen Alkoholikers oder von jemandem, der irgendeine Art von Suchtpersönlichkeit hatte und diese Sucht dann auf das Fitnessstudio verlagert hat", gab er zu.

Auch in anderen Bereichen hat der Schauspieler sein Verhalten angepasst. Früher habe er "von Kaffee und Zigaretten den ganzen Tag gelebt", erzählte Daniel, doch seit er mit dem Rauchen aufgehört hat, läuft er "nur noch mit Kaffee den ganzen Tag". Sein Alltag hat sich zudem durch die Vaterschaft grundlegend verändert. Daniel lebt mit seiner Partnerin Erin Darke (41) und dem gemeinsamen zweijährigen Sohn zusammen, und sein Körper hat sich inzwischen daran gewöhnt, bereits um 5:30 Uhr morgens aufzuwachen. "Mein Sohn hat ein Nachtlicht, bei dem man programmieren kann, dass es zu einer bestimmten Zeit die Farbe wechselt. Um 6:30 Uhr wechselt es von Blau zu Gelb und ich höre ihn schreien: 'Es ist Gelb, komm' mich holen!'", berichtete er im Interview.

Abseits von Hanteln und Laufband spricht Daniel auch über den langen Weg zu dem stabilen Leben, das Fans heute von ihm sehen. Der Schauspieler betont, dass sein relativ ruhiger Weg vom Kinderstar zum erwachsenen Familienvater kein Zufall sei. "Die Leute reden oft über mich, Rupert und Emma und die Harry-Potter-Kids generell als Beispiel dafür, dass alles gut gehen kann", erklärt er, stellt aber klar: "Ja, es kann gut gehen, aber wir haben alle sehr hart an uns gearbeitet, damit es gut wird." Daniel verweist auf das besondere Umfeld am Potter-Set mit einer über Jahre gleichbleibenden Crew und hebt außerdem die Unterstützung seiner Eltern hervor. Mit Erin an seiner Seite und dem gemeinsamen Sohn erlebt der Brite heute einen Alltag, in dem frühe Wecker, Familienchaos und Fitnessstudio wichtiger sind als roter Teppich und Partynächte.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2014

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009