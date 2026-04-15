Arabella Kiesbauer: Ihr schönster "KDRS-Allstars"-Moment

Arabella Kiesbauer (57) erinnert sich im Gespräch mit Promiflash an ihren schönsten Moment der aktuellen Kampf der RealityAllstars-Staffel. Die Moderatorin steht seit vielen Wochen für die Show in Thailand vor der Kamera, doch ein ganz bestimmter Augenblick ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben: der Startschuss zur Staffel. Sobald die Realitystars in die Sala einziehen und das Abenteuer offiziell beginnt, ist für Arabella der große Moment gekommen, auf den sie mit dem gesamten Team hingearbeitet hat.

Im Interview erklärt Arabella, wie viel Vorbereitung hinter dem Format steckt, bevor die Fans ihre Lieblingsrealitystars überhaupt auf dem Bildschirm sehen. Über die lange Planungszeit sagt sie: "Der schönste Moment war, als es endlich losgegangen ist. Man darf nicht vergessen: Es wird im Vorfeld – es ist ja nicht nur eine Sendung, es ist eine Staffel – sehr lange mit sehr viel Engagement und Leidenschaft darauf hingearbeitet." Wenn dann die erste Klappe fällt, sei das für sie eine Art Befreiung nach der intensiven Phase hinter den Kulissen. "Wenn dann endlich der Startschuss fällt, das ist wie eine Geburt: Als Mama ist man eine Zeit lang schwanger, und irgendwann sagt man: 'Jetzt muss es losgehen, jetzt muss das Baby raus, jetzt bin ich so weit.'"

Die Moderatorin verfolgt den Auftakt der Staffel gemeinsam mit dem Produktionsteam an den Monitoren. "Wenn die Allstars einziehen, sitze ich wie eine ganz normale Zuschauerin vor dem Monitor und verfolge genau, was da passiert. Da sitzen wir alle im selben Boot", schildert die zweifache Mutter im Promiflash-Interview. Die gebürtige Wienerin steht seit vielen Jahren als Moderatorin vor der Kamera und kennt große Liveshows und TV-Produktionen – bei "Kampf der Realitystars" genießt sie es aber besonders, sich in diesen Momenten ganz in die Rolle einer Zuschauerin hineinzuversetzen und so die Aufregung der Realitystars aus nächster Nähe mitzuerleben.

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