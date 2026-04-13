Für Arabella Kiesbauer ist Trash-TV Spiegel der Gesellschaft

Arabella Kiesbauer (57) ist zurück im Reality-Game: Die beliebte Moderatorin führt aktuell bei "Kampf der RealityAllstars" durch das Geschehen am thailändischen Strand und meldet sich damit eindrucksvoll im Abendprogramm zurück. Dort begleitet die Wienerin ein buntes Staraufgebot, das sich vor exotischer Kulisse verschiedenen Challenges und Konflikten stellen muss. Wie sie laut oe24 erklärt, ist das Format für sie aber weit mehr als nur Entertainment: Arabella sieht im Reality-TV ein Spiegelbild gesellschaftlicher Dynamiken – und nimmt ihre Rolle als Gastgeberin und Erzählerin der Show deshalb sehr ernst. Die ersten beiden Folgen sind seit dem 8. April auf RTL+ abrufbar – im regulären TV-Programm startet die Ausstrahlung am 15. April auf RTL2.

In der neuen "Allstars"-Edition des Formats setzt die TV-Ikone erneut auf eine Mischung aus Charme und klarer Führung. Den Job beschreibt Arabella als anspruchsvoll, denn sie sieht sich als "letztes Glied in der Kette", das all die vielen Elemente einer Produktion zusammenhalten muss. Gleichzeitig beobachtet die erfahrene Moderatorin die Entwicklung der Gesellschaft mit gemischten Gefühlen. Im Interview spricht sie offen über zunehmende Polarisierung und Hass im Netz und nennt die aktuelle politische Stimmung in Österreich und Deutschland "entsetzlich" und "zermürbend". Unterhaltung habe aus ihrer Sicht gerade in Krisenzeiten eine "regulierende Funktion" – sie soll die Menschen für ein paar Stunden aus dem Alltag holen, ohne dabei die Verantwortung des Mediums zu vergessen.

Um sich selbst im Gleichgewicht zu halten, setzt Arabella privat bewusst auf Ruhe. Sie genießt zwar den Traumstrand am Set, doch ihr Herz zieht sie immer wieder in die heimischen Berge. Dort geht sie am liebsten wandern, um den Kopf freizubekommen. "Ich kann sofort den Schalter umlegen und bin im Erholungsmodus", erklärt sie und beschreibt das Wandern gegenüber dem Magazin als fast therapeutisch – oben am Gipfel lasse sie das, was sie im Tal beschäftigt, einfach zurück. Das Bedürfnis nach innerer Stärke begleitet sie schon lange: Ein rassistisches Briefbomben-Attentat aus den 1990er-Jahren gehört zu ihrer Biografie. Dieses tragische Erlebnis habe ihr nach eigener Aussage zwar ein Stück Unschuld genommen, aber nicht die Lebensfreude. Heute betont Arabella vor allem eines: Wer im Rampenlicht steht, trägt Verantwortung, denn "er oder sie hat das Potenzial, vielen anderen Personen ein Vorbild zu sein".

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitytstars" Staffel sechs

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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