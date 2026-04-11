Das hält Arabella Kiesbauer vom KDRS-Allstars-Cast

Arabella Kiesbauer (57) ist in diesem Jahr wieder als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars" in Thailand dabei – diesmal führt sie durch die Allstars-Edition des beliebten RTL-Formats. In der Sendung stellt sie den Kandidaten in der "Stunde der Wahrheit" die entscheidenden Fragen. Über mehrere Wochen hinweg stand Arabella mit den Stars vor der Kamera und erlebte hautnah, wie sich zwischen den Kandidaten Freundschaften, Allianzen, aber auch Konflikte entwickelten. Im Promiflash-Interview hat die Moderatorin jetzt verraten, wie sie den diesjährigen Cast findet – und ihre Begeisterung ist kaum zu übersehen.

"Ich war begeistert davon, weil wir nicht nur ein paar ehemalige Gewinner dabeihatten, sondern auch einige Kapazunder, bei denen ich schon gewusst habe: Da ist viel Geschichte, da ist viel Drama, da ist viel Emotion, da wird sich auf jeden Fall ein spannender Plot ergeben", schwärmte Arabella gegenüber Promiflash. Und diese Erwartungen seien mehr als erfüllt worden: "Wir haben über drei Wochen gedreht und es war schön zu sehen, wie sich die Geschichten ineinander verwoben haben." Besonders mitgefiebert hat sie dabei mit einer ganz bestimmten Kandidatin – der Thailänderin Narumol. "Die ja einfach sowas von entzückend ist: ein Sonnenschein, ein wirklich herzensguter Mensch, zu 100 Prozent authentisch – die Königin der Herzen", schwärmte die Moderatorin. Einige der Teilnehmer kennt sie übrigens auch aus anderen Formaten, etwa Loona (51) oder Prinz Frédéric von Anhalt (82).

Arabella ist seit 2019 festes Gesicht von "Kampf der Realitystars" und damit von Anfang an Teil des Formats. Die Wienerin, die am 8. April ihren 57. Geburtstag feierte, ist seit vielen Jahren eine der bekanntesten Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum. Ihren Durchbruch feierte sie in den 1990er-Jahren mit ihrer eigenen Talkshow "Arabella", die auf ProSieben lief und sie einem Millionenpublikum bekannt machte. Privat ist die zweifache Mutter seit 2002 mit dem Unternehmer Florens Eblinger verheiratet. "Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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RTL II Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitystars", 2025