Reality-Fan: Diese Formate schaut Arabella Kiesbauer privat

Arabella Kiesbauer (57) steht aktuell wieder für Kampf der Realitystars vor der Kamera und führt durch die diesjährige Allstars-Edition. Doch nicht nur beruflich dreht sich bei ihr alles um Reality-TV: Im Interview mit Promiflash verrät die Moderatorin, dass sie auch privat kaum genug davon bekommt. "Ja, ich bin eine große Reality-Tante", gesteht sie offen. Dabei reicht ihr Blick weit über die deutschen Formate hinaus, denn besonders internationale Produktionen haben es ihr angetan.

"Ich schaue aber sehr gern internationale Formate – englische, amerikanische, australische, aber auch spanische", erklärt sie gegenüber Promiflash. "Die schaue ich in den Originalsprachen, ja. Man merkt, das sind die Sprachen, die ich spreche." Nur beim Italienischen macht die Moderatorin eine Ausnahme: "Italienisch schaue und spreche ich nicht, aber sonst kann ich schon recht viel abdecken." Besonders angetan haben es ihr Formate mit psychologischer Tiefe wie "The Mole" oder das Netflix-Format "Million Dollar Secret". Auch das spanische Erfolgsformat "Los Supervivientes" steht auf ihrer Watchlist: "Da werden Prominente drei Monate auf einer Insel ausgesetzt. Das ist der Wahnsinn und unglaublich erfolgreich in Spanien."

Arabella gilt seit Jahren als feste Größe im deutschen und österreichischen Fernsehen. Ihren Durchbruch feierte sie mit ihrer Talkshow "Arabella", die von 1994 bis 2004 auf ProSieben lief, und heute lenkt sie als Gastgeberin bei Kampf der RealityAllstars durch das Geschehen. Kürzlich gewährte sie im Promiflash-Interview einen Blick hinter die Kulissen und verriet, wie ein typischer Drehtag für sie abläuft. Dabei wird schnell klar: Für die Moderatorin steckt hinter der Show deutlich mehr Einsatz, als viele Fans vermuten würden.

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Imago Moderatorin Arabella Kiesbauer in München, November 2024

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Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer