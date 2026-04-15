Arabella Kiesbauer denkt: Das lieben Zuschauer an Reality-TV

Arabella Kiesbauer (57) hat im Promiflash-Interview zur neuen Staffel von Kampf der RealityAllstars ausgepackt und verraten, was Zuschauer ihrer Meinung nach so sehr an Reality-TV fesselt. Die Moderatorin begleitet das Format, in dem verschiedene Realitybekanntheiten gemeinsam in einer Art Wohngemeinschaft untergebracht sind und dort miteinander klarkommen müssen – oder eben nicht. Genau dieses Zusammengewürfelte, das Leben auf engem Raum und das Beobachten, wie sich die Kandidaten über einen längeren Zeitraum schlagen, macht für Arabella den besonderen Reiz aus, wie sie im Gespräch erklärt.

Im Interview schildert Arabella, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Mitbewohner bei "Kampf der RealityAllstars" nicht aussuchen können und trotzdem Tag und Nacht miteinander auskommen müssen. Dadurch entstehe jede Menge Zündstoff. "Bei 'Kampf der RealityAllstars' werden Menschen zusammengewürfelt, die sich ihre Kontrahenten nicht ausgesucht haben, und doch auf relativ engem Raum zusammenleben, quasi wie in einer WG zusammengemixt. Da gibt es großes Konfliktpotenzial – vor allem, wenn es über einen längeren Zeitraum geht", erläutert sie gegenüber Promiflash. Diese Mischung aus Alltagsmomenten, unausweichlichen Reibereien und unerwarteten Allianzen mache für viele den Suchtfaktor des Formats aus.

Besonders spannend findet Arabella jedoch die psychologische Seite des Ganzen. Die TV-Bekanntheit ist überzeugt, dass viele Zuschauer beim Einschalten automatisch anfangen, sich mit den Kandidaten zu vergleichen. "Ich glaube, es ist einfach die Psychologie dahinter: 'Wie würde ich mich in der Situation verhalten? Wie wäre das für mich? Mit wem könnte ich? Mit wem würde ich aneinander geraten?'", beschreibt sie im Promiflash-Talk. Genau diese inneren Fragen, so die zweifache Mutter, spielten im Kopf der Fans mit und sorgten dafür, dass sie dranbleiben. Reality-TV wird für sie so zu einem großen Gedankenexperiment, bei dem jeder vor dem Bildschirm unbewusst seine eigenen Grenzen, Sympathien und Antipathien abklopft.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer in der finalen Stunde der Wahrheit bei KDRS 2025