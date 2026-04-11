Verraten: So laufen KDRS-Drehtage für Arabella Kiesbauer ab

Für Arabella Kiesbauer (57) bedeuten Drehtage bei "Kampf der RealityAllstars" echten Dauereinsatz. Im Promiflash-Interview gewährte die Moderatorin jetzt einen Blick hinter die Kulissen und verriet, wie ein typischer Drehtag für sie abläuft – vor allem an jenen Tagen, an denen die von den Kandidaten gefürchtete "Stunde der Wahrheit" aufgezeichnet wird. Wer glaubt, dass es für die Moderatorin erst kurz vor der Aufzeichnung losgeht, täuscht sich gewaltig.

"An den Drehtagen bin ich wirklich von früh bis nach der Aufzeichnung im Einsatz. Es gibt viele Besprechungen, die inhaltliche Vorbereitung, das Make-up und Styling, Kameraproben. Das geht morgens los – ich sage mal so gegen neun Uhr – und dauert bis abends nach dem Dreh, etwa halb zehn oder zehn Uhr. Das ist ein sehr intensiver Tag", erklärt Arabella gegenüber Promiflash. Doch nicht nur an Drehtagen ist die Moderatorin voll dabei. "Aber man darf nicht vergessen: Auch an den Tagen, an denen ich nicht drehe, bin ich involviert. Ich muss ja wissen, was in der Sala passiert und wie die Entwicklungen sind. Da sitze ich dann auch und schaue oder lese, was passiert ist", so Arabella weiter. "Kampf der RealityAllstars" läuft ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+.

Die gebürtige Wienerin Arabella Kiesbauer ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen und österreichischen TV-Landschaft. Bekannt wurde sie in den 1990er-Jahren durch ihre eigene Talkshow, die unter ihrem Namen lief und ein Millionenpublikum begeisterte. Seit 2021 ist sie das Gesicht von Kampf der Realitystars auf RTL2 und führt die Kandidaten durch die hitzigen Auseinandersetzungen in der Sala. Privat ist die Moderatorin Mutter von zwei Kindern.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitytstars" Staffel sechs