Gedenkbank für Prodigy-Frontmann sorgt für Ärger vor Kirche

In der englischen Grafschaft Essex sorgt eine neue Gedenkbank für den verstorbenen Prodigy-Frontmann Keith Flint für Diskussionen. Die Bank, die vor der St. Mary's Church in Bocking aufgestellt wurde, ist mit zwei geschwungenen Metallhörnern versehen, die an Keiths ikonischen Bühnenlook erinnern. Das berichtet nun das BBC. Sie steht in der Nähe seines Grabes und soll an den Musiker erinnern, der 2019 im Alter von 49 Jahren verstarb. Während viele Fans die außergewöhnliche Hommage feiern, gibt es auch kritische Stimmen. Einige Anwohner finden das markante Design für einen traditionellen Kirchhof unpassend und zu gewagt.

Pfarrer Rod Reid verteidigte das Denkmal jedoch nachdrücklich und betonte gegenüber BBC News, dass sowohl die Band als auch Keiths Familie während des gesamten Prozesses sehr respektvoll und aufmerksam gewesen seien. "Die Band und die Familie wollten etwas, das zum Kirchhof passt. Sie waren sehr respektvoll und sich der Umgebung sehr bewusst", erklärte der Geistliche. Für die Menschen in Braintree und Umgebung bedeute dies sehr viel, da sie Keith und seinen Bandkollegen Liam Howlett (54) noch von den Tanzflächen in Braintree kannten und stolz auf sie seien. Fans haben bereits begonnen, die Gedenkstätte zu besuchen, Fotos zu teilen und das Vermächtnis des Sängers zu feiern.

Keith bleibt eine der einflussreichsten Figuren der britischen Elektronikmusik. Seine explosive Bühnenpräsenz, sein unverwechselbarer Stil und wegweisende Hits wie "Firestarter" und "Breathe" verhalfen The Prodigy in den 1990er Jahren zu weltweitem Ruhm. Braintree pflegt seit jeher eine enge Verbindung zu der Band, die dort ihre Anfänge hatte und ihre ersten Fans gewann. In der Stadt gibt es Wandbilder und Tribut-Veranstaltungen zu Ehren des Musikers. Reverend Reid sagte, der Kirchhof sei schon immer ein Ort gewesen, an dem Besucher willkommen seien, und die Bank biete Fans eine bedeutsame Möglichkeit, sich an die lokale Legende zu erinnern.

Supplied by LMK Keith Flint im Video "Firestarter"

Getty Images The Prodigy, britische Band

Getty Images Keith Flint bei einem The Prodigy-Gig, 2015 in London