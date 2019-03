Große Trauer in der Musikwelt! Keith Flint gehörte zu den Stars der britischen Elektroszene schlechthin. Als Frontmann der Band The Prodigy feierte der Musiker mit den verrückten Frisuren Erfolge wie nur wenige. Besonders der Hit "Firestarter" aus dem dritten Album "The Fat of the Land" ist weltbekannt. Nun bringen allerdings weniger erfreuliche Nachrichten Flints Namen in die Schlagzeilen: Der 49-Jährige ist verstorben!

Wie die Polizeistation von Essex gegenüber The Sun meldete, wurde sie am Montag um kurz nach 8:00 Uhr morgens aus Sorge um das Wohlergehen eines Mannes nach Brook Hill in den Norden Großbritanniens gerufen. Dabei handelte es sich um Keiths Haus. "Als wir eintrafen, wurde der 49-jährige Mann bedauerlicherweise für tot erklärt. Die näheren Verwandten wurden benachrichtigt", gab der Pressesprecher der Polizei bekannt. Noch hat sich niemand aus Keiths engstem Umfeld öffentlich zu Wort gemeldet.

Die Ursache für den überraschenden Tod des Musikers ist derzeit ebenfalls noch unbekannt. Aus dem Polizeistatement geht allerdings bereits hervor, dass ein Mord ausgeschlossen werden kann: "Dieser Tod wird nicht als verdächtigt angesehen" – so soll es im Dokument für die zuständigen Gerichtsmediziner vermerkt sein. Keith Flint hinterlässt seine Frau Mayumi Kai.

John McGowan / FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Keith Flint, Prodigy-Sänger

SplashNews.com Keith Flint bei einem Konzert, 2015

Getty Images Keith Flint im August 2015



