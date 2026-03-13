Shakiras erste Nominierung für Rock & Roll Hall of Fame 2026

Shakira (49) könnte in diesem Jahr in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen werden. Die kolumbianische Sängerin wurde zum ersten Mal für diese Ehrung nominiert und zeigte sich in einem aktuellen Interview mit der Associated Press überwältigt von der Auszeichnung. "Ich fühle mich wirklich geehrt und gleichzeitig aufgeregt", verriet Shakira dem Medium. Es sei unglaublich, für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert zu sein, und fühle sich "ein bisschen surreal" an. Die Musikerin erklärte weiter: "Ich weiß nicht, was los ist. Aber dieses Jahr werden alle meine Wünsche wahr und diese Nominierung ist eine der Sachen, von denen man wahrscheinlich irgendwann in seiner Karriere fantasiert, aber man versucht, sich nicht zu sehr darauf zu fixieren."

Die "Hips Don't Lie"-Interpretin erinnerte daran, dass sie ihre Karriere als Rock-Künstlerin begann und weiterhin Rock-Musik mache. "Ich habe mit verschiedenen Genres in meiner Karriere experimentiert", so Shakira, die drei Alben aus ihrer Diskografie nannte, die vom Rock-Genre beeinflusst sind: "Las Mujeres Ya No Lloran", "Tiempo Sin Verte" und "Cómo Dónde y Cuándo". Rock-Musik sei "ein wesentlicher Teil meiner künstlerischen Persönlichkeit", betonte die Sängerin. Nominiert zu werden sei eine große Sache für sie und ihre Fans, die ihrer Rock-Karriere gefolgt seien. Besonders bedeutsam sei die Nominierung auch für die lateinamerikanische Community. "Ich fühle mich sehr stolz als Latina", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie nicht wisse, wie viele Latinos oder Latinas es dort bereits gebe. Sie sei glücklich, einen Teil ihrer Community zu repräsentieren.

Neben Shakira wurden auch zahlreiche andere Künstler erstmals für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert, darunter Lauryn Hill (50), Pink (46), Phil Collins (75), Melissa Etheridge (64) und Wu-Tang Clan. Weitere Nominierte für die Klasse 2026 sind unter anderem Mariah Carey (56), Billy Idol (70), Sade, Oasis, Iron Maiden und Luther Vandross. Die endgültigen Aufnahmen in die Hall of Fame werden im April bekannt gegeben. Die kolumbianische Künstlerin, die mit Hits wie "She Wolf" und "Hips Don't Lie" weltweit bekannt wurde, hat zwei Kinder und blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück, in der sie verschiedene musikalische Stile miteinander verband.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro