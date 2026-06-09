Prinz Harry plant UK-Reise: Kommen Meghan und die Kids mit?

Prinz Harry (41) plant offenbar einen baldigen Besuch in seiner alten Heimat – und möchte dabei am liebsten seine ganze Familie im Schlepptau haben. Wie Page Six unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, will der 41-Jährige im Juli nach England reisen, um für die Invictus Games zu werben, die 2027 in Birmingham stattfinden werden. Geplant ist unter anderem eine Feier zum "ein Jahr bis zum Start"-Countdown, die vom 10. bis 17. Juli 2027 terminiert ist. Sein größter Wunsch dabei: Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) mitzubringen, damit die beiden Kinder mehr Zeit mit ihrem Großvater König Charles (77) verbringen können.

Allerdings stehen der Familienreise weiterhin ungelöste Sicherheitsfragen im Weg. Harry kämpft seit Jahren darum, dass die britische Regierung seinen Personenschutz und den seiner Frau und Kinder bei Besuchen im Vereinigten Königreich finanziert. Gegenüber der BBC hatte er zuletzt eingeräumt: "Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder derzeit in das Vereinigte Königreich mitbringen würde." Obwohl es laut Daily Mail Berichte über eine bevorstehende Genehmigung des Schutzes gibt, haben Harry und seine Anwälte bisher keine offizielle Rückmeldung vom Innenministerium erhalten. Feste Pläne für die Familienreise gibt es daher noch nicht. Ein Treffen mit seinem Vater ist ebenfalls noch nicht vereinbart – zuletzt hatte Harry Charles im September 2025 in London zu einem Tee getroffen.

Ein Wiedersehen mit seinem Bruder William hingegen scheint weiterhin in weiter Ferne. Wie Page Six berichtet, ist ein Treffen der beiden derzeit kein Thema. William soll nach wie vor wütend auf Harry sein, der in seinem Memoir "Spare" sowohl über seinen Bruder als auch über Schwägerin Prinzessin Kate (44) hergezogen hatte. Harrys letzter Kontakt mit William liegt bereits Jahre zurück: Die beiden sahen sich zuletzt bei der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September 2022. Dass das Verhältnis der einst engen Brüder zerrüttet ist, zeigte sich zuletzt auch daran, dass Harry nicht zur Hochzeit seines Cousins Peter Phillips (48) mit Harriet Sterling eingeladen wurde – während William gemeinsam mit Kate, König Charles III., Königin Camilla (78) sowie Prinzessin Beatrice (37) und einer schwangeren Prinzessin Eugenie (36) an der Feier teilnahmen.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz Harry besucht das Australian War Memorial in Canberra im April 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026