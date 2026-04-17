Bushido und Anna-Maria erwägen Zweitwohnsitz in Frankreich

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben erst vor wenigen Monaten ihren Wohnsitz von Dubai nach München-Grünwald verlegt – und schon jetzt stehen offenbar wieder neue Wohnpläne im Raum. Eine Followerin wollte von Anna-Maria auf Instagram wissen, ob die Familie auch einen Umzug in die Schweiz in Erwägung ziehen würde. Die 44-Jährige verneinte entschieden, verriet aber gleichzeitig, dass eine andere Destination sehr wohl als zweites Zuhause für die Großfamilie infrage kommt: die Côte d'Azur in Frankreich.

"Die Schweiz ist wunderschön, für uns persönlich zum Leben aber zu ruhig", erklärte Anna-Maria. Zum Skifahren in den Ferien komme die Familie aber gerne in die Alpenrepublik. Was den dauerhaften Ausgleich zum deutschen Alltag angeht, zieht es die achtfache Mutter eher an die französische Riviera. "Der Winter hier war gemütlich, aber auf Dauer brauchen wir den Ausgleich zu Deutschland", so Anna-Maria weiter. Die Sommermonate wollen Bushido und sie an der Küste Frankreichs verbringen und dort gleichzeitig nach einem passenden Haus Ausschau halten.

Hinter der Familie liegen bewegte Monate. Anna-Maria und Bushido hatten öffentlich gemacht, dass sie eine ernste Ehekrise durchstanden und sogar von Trennung gesprochen hatten. Kurz darauf folgte jedoch die Kehrtwende mit dem Umzug in die neue Villa in Grünwald. Das Anwesen soll rund 33 Millionen Euro wert sein und bietet den Eltern und ihren acht Kindern viel Platz für den turbulenten Alltag. Immer wieder gewähren der Rapper und seine Frau ihren Followern Einblicke in ihr Familienleben zwischen Schulalltag, Kindertrubel und gemeinsamen Reisen – nun offenbar bald auch mit einem weiteren Rückzugsort am Mittelmeer.

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Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025