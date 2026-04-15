Nach Haushälterinnen-Kritik: Anna-Maria Ferchichi wehrt sich

Anna-Maria Ferchichi (44) hat auf Instagram verkündet, dass zwei neue Haushälterinnen in das Zuhause der Familie eingezogen sind, um sie im Alltag zu unterstützen. Was als harmlose Ankündigung gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem handfesten Shitstorm im Netz. Die Ehefrau von Rapper Bushido (47) sieht sich nun mit einer Welle an Kritik und Vorwürfen konfrontiert – und hat darauf mit einer deutlichen Reaktion geantwortet. Die 44-Jährige sprach dabei offen von "Missgunst" und "Neid", die ihr aus Teilen ihrer Followerschaft entgegenschlügen.

Der Hauptkritikpunkt: Als die Familie aus Dubai zurück nach Deutschland zog, hatten Anna-Maria und Bushido angekündigt, künftig mehr selbst erledigen zu wollen. In Dubai hatten sie sieben Angestellte beschäftigt. Viele Follower sehen in der Einstellung der beiden Haushälterinnen nun einen Widerspruch dazu. Anna-Maria stellte gegenüber ihrer Community jedoch klar: "Anis und ich haben gesagt, dass wir wieder mehr selber machen wollen, was wir auch tun. Aber es ist ja wohl klar, dass man in einem 1.000 m² Haus, einem 4.000 m² Grundstück, acht Kindern, Tieren, einer Arbeit – wir haben ja auch ein Leben, eine Paarzeit, Freunde, eure Hobbys, bei denen wir auch mal dabei sein wollen – dass wir das nicht alles alleine machen." Auf die Missgunst einiger Kritiker antwortete sie außerdem: "Ich zum Beispiel wünsche jeder Frau dieser Welt eine Nanny und auch eine Haushälterin, weil jeder Unterstützung gebrauchen kann."

Die Ferchichis leben mit ihren Kindern und mehreren Tieren in einer Villa in München, die laut Berichten rund 33 Millionen Euro wert ist und sich über etwa 1.000 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück erstreckt. Anna-Maria und Bushido sind seit Jahren eines der bekanntesten Paare der deutschen Promiszene. Gemeinsam haben sie acht Kinder. Der Rapper, der bürgerlich Anis Ferchichi heißt, wurde vor allem durch seine Musikkarriere als einer der erfolgreichsten deutschen Rapper bekannt.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025