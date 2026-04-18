Trotz Umzug: Bushido & Anna-Maria zahlen Nanny volles Gehalt

Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben sich von ihrer langjährigen Nanny Gretchen verabschiedet, doch der Abschied fiel alles andere als nüchtern aus. Das Rapper-Ehepaar machte der 39-Jährigen ein ungewöhnliches Angebot: Gretchen darf zu ihrer Familie auf die Philippinen zurückkehren und bekommt trotzdem weiterhin ihr Gehalt ausgezahlt – ohne festgelegtes Enddatum. Von dieser rührenden Geste berichteten Bushido und Anna-Maria jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". "Dann sind wir bereit, dir viele, viele Jahre, erstmal Open End, dein Gehalt weiterzuzahlen (…) bleibst du bei deiner Familie (…) dann kommen wir dafür auf", berichtete der Rapper während der Aufnahme.

Hintergrund ist der Umzug der achtköpfigen Familie nach Deutschland. Gretchen wollte dabei nicht mitgehen, das kalte Deutschland schreckte sie ab. Für Anna-Maria war der Gedanke, die Nanny ziehen zu lassen, emotional belastend. "Ich möchte gar nicht, dass Gretchen für andere arbeitet", gestand sie im Podcast und beschrieb ihre Gefühle als eine Art "Eifersucht". Auch Bushido zeigte sich tief bewegt und beschrieb sich selbst als "geschockt". Er hatte sich gewünscht, dass Gretchen "für immer" ein Teil der Familie bleibt. Zuerst lehnte Gretchen das Gehaltsangebot ab, doch als Bushido ihr klarmachte: "Du bist Teil unserer Familie, du bist nicht unsere Angestellte", nahm sie es schließlich an.

Gretchen war insgesamt acht Jahre lang als Nanny tätig, vier davon bei den Ferchichis, die vier Jahre davor bereits in Saudi-Arabien. Anna-Maria würdigte in dem Podcast die Opfer, die viele Frauen wie Gretchen für ihre Familien bringen: "Das ist schon ein hartes Los. Und diese Frauen, die machen das, damit ihre Kinder studieren können." Vor zwei Tagen hatte Anna-Maria auf Instagram erzählt, dass zwei neue Haushälterinnen ins Zuhause eingezogen seien. Was nach einer simplen Alltagsinfo klang, kippte schnell. Im Netz bekam sie heftigen Gegenwind. Anna-Maria sprach offen von "Missgunst" und "Neid", die ihr entgegengeschlagen seien.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

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Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026