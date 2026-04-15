Lena Dunham beichtet: Sie hat Ex Jack Antonoff betrogen

In ihren neuen Memoiren "Famesick" packt Lena Dunham (39) über ihre fünfjährige Beziehung mit Musikproduzent Jack Antonoff (42) aus – und macht dabei ein pikantes Geständnis: Die Schauspielerin und Autorin hat ihren damaligen Partner betrogen. Auslöser für die Eskalation war ein heftiger Streit nach ihrer Hysterektomie im November 2017. Im Anschluss an die Operation sei Lena abhängig von Schmerzmedikamenten geworden, woraufhin sie eine Reha antrat. Als die Beziehung zu Jack daraufhin pausierte und sie auf Tour ging, nahm sie den Kontakt zu einem Jugendfreund und Ex namens Nick wieder auf – und schlief zwei Wochen lang mit ihm, während Jack selbst auf Tour war.

In ihrem Buch schildert Lena auch, was sie zu dem Schritt bewogen hatte. Sie habe sich zwar lange an Grenzen gehalten und mit anderen Männern nie mehr als geflirtet – doch dann habe sich die Lage verändert. Sie schreibt darin, dass sie sich bislang wie "eine Art halbe Ehefrau" gesehen und sich entsprechend verhalten habe, die Ereignisse der vergangenen Wochen jedoch alles verändert hätten. Gleichzeitig thematisiert die Autorin in "Famesick" auch Gerüchte um ihren damaligen Partner: Jack habe viel Zeit im Studio mit einem "Teenage-Popstar" verbracht, und sie sei einmal nach Hause gekommen, um den Star weinend in Jacks Schoß vorzufinden. Obwohl Lena die betreffende Person nicht beim Namen nennt, kursierte im Netz seit Jahren die Vermutung, es könnte sich um Sängerin Lorde (29) handeln. Ein Fan erstellte sogar eine viral gegangene Präsentation, in der angebliche Belege für eine Affäre zusammengetragen wurden. Gegenüber The Cut zollte Lena dem anonymen Fan damals sogar Respekt: "Ich respektiere dieses Mädchen wirklich, weil sie gute Arbeit geleistet hat und sehr lustig war", sagte sie – räumte aber ein, dass es "so peinlich" gewesen sei.

Sowohl Jack als auch Lorde haben eine romantische Beziehung stets dementiert. "Normalerweise würde ich Gerüchte nie kommentieren, aber es macht mich wütend, wenn die wichtigsten Freundschaften und Arbeitsbeziehungen in meinem Leben auf dummen heteronormativen Klatsch reduziert werden", schrieb Jack damals in sozialen Medien. Lorde stellte auf X klar: "Jack und ich daten nicht, zum letzten Mal. Ich liebe ihn, er ist toll, aber wir daten nicht!" 2021 beschrieb die Sängerin ihre Verbindung zu Jack gegenüber Ash London Live als "platonische Ehe": "Jacks und meine Beziehung ist wirklich tief und in gewisser Weise wie eine Ehe – eine platonische Ehe." Inzwischen haben beide Ex-Partner ihr privates Glück anderswo gefunden: Jack heiratete 2023 Schauspielerin Margaret Qualley (31), und Lena ist seit 2021 mit Musiker Luis Felber verheiratet.

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Getty Images Lena Dunham bei einer Sondervorstellung von "Too Much" in London

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Jamie McCarthy/Getty Images Lena Dunham und Jack Antonoff, 2015

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Kevin Winter/ Getty Images Lorde und Jack Antonoff