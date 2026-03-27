Scarlett Johansson und Jack Antonoff waren einst ein Paar

Ein Foto aus der Vergangenheit sorgt bei den Fans von Scarlett Johansson (41) gerade für Staunen: Auf Instagram teilte ihre frühere Mitschülerin Christy Carlson Romano jetzt ein altes Abschlussbild der Professional Children's School in New York – und darauf steht die Schauspielerin eng mit ihrem damaligen Freund Jack Antonoff (41) in der obersten Reihe zusammen. Der Musiker legt auf dem Schnappschuss seine Hand lässig auf Scarletts Schulter, während die beiden mit ihren Klassenkameraden der Jahrgangsstufe 2002 in die Kamera blicken. Das nostalgische Throwback-Pic verbreitete sich schnell im Netz, wo viele Follower überrascht reagierten, dass Scarlett und Jack Anfang der 2000er tatsächlich ein Highschool-Paar waren.

Ihre Beziehung begann laut Daily Mail im Jahr 2001, als Scarletts Durchbruchsfilm "Ghost World" in die Kinos kam, und endete 2003 nach dem Schulabschluss. Die beiden wurden unter anderem bei ihrem Abschlussball 2002 fotografiert und zeigten sich im September desselben Jahres bei der BCBG Spring 2003 Fashionshow in New York City verliebt. Ein ehemaliger Mitschüler behauptete 2014 gegenüber der New York Post, Jack sei damals "absolut besessen" von Scarlett gewesen und sie habe ihm das Herz gebrochen. "Sie wurde vom Hollywood-Leben mitgerissen", so der Klassenkamerad damals. Fans vermuten zudem, dass Jacks Song "Better Love" seiner Band Steel Train aus dem Jahr 2005 von der Romanze handelt. In dem Lied singt er: "Narben sind in ihrem Namen und sie hinterlässt Narben in mir mit ihren Schuldzuweisungen. Hey Scarlett, du bist nicht mehr dieselbe."

Nach der Trennung von Jack hatte Scarlett mehrere prominente Beziehungen, darunter kurze Romanzen mit Jared Leto (54) und Josh Hartnett (47), bevor sie 2008 Ryan Reynolds (49) heiratete. Die Ehe hielt nur zwei Jahre. 2014 gab sie dem französischen Journalisten Romain Dauriac das Jawort, mit dem sie ihre elfjährige Tochter Rose hat. Seit 2017 ist die Schauspielerin mit dem SNL-Autor und Weekend Update-Moderator Colin Jost (43) zusammen, den sie 2020 heiratete. Die beiden haben einen vierjährigen Sohn namens Cosmo. Jack war von 2012 bis 2017 mit Lena Dunham (39) liiert und heiratete 2023 die Schauspielerin Margaret Qualley (31). Der Musiker, der vor allem für seine Zusammenarbeit als Produzent und Co-Songwriter mit Taylor Swift (36) bekannt ist, verarbeitete die von ungebetenen Fans gestörte Hochzeit mit Margaret kürzlich in seinem Song "Dirty Wedding Dress".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Scarlett Johansson und Jack Antonoff

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Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin, mit ihrem Mann Colin Jost

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Gerald Matzka / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspieler

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