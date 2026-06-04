Fans überzeugt: Tom Holland teilt hier gegen "Euphoria" aus

Im Netz sorgt gerade ein angeblicher Seitenhieb von Tom Holland (30) für Aufregung – und zwar ausgerechnet gegen die HBO-Serie Euphoria, in der seine Verlobte Zendaya (29) die Hauptrolle spielt. Auf der Plattform X kursieren aktuell Clips und Posts, in denen Fans glauben, der Schauspieler habe sich abfällig über die Kultserie geäußert. Gleichzeitig machen Gerüchte die Runde, dass Zendaya und Serienmacher Sam Levinson hinter den Kulissen im Streit liegen sollen. Ob an diesen Spekulationen tatsächlich etwas dran ist?

Was die Fans besonders aufhorchen lässt: Auf X machte ein Nutzer auf ein älteres Interview von Tom aufmerksam, das so gar nicht zu seiner angeblich aktuellen Haltung gegenüber "Euphoria" passen will. Der Schauspieler hatte damals offen davon gesprochen, sich einen Gastauftritt in der Erfolgsserie zu wünschen. Jetzt schwärmte er lediglich von Zendayas schauspielerischer Leistung und fand nur lobende Worte für ihre Rolle als Rue. Gegenüber Amy Poehler (54) erklärte Tom: "Wenn man sie als Rue in dieser Serie sieht, könnte sie nicht unterschiedlicher sein als die Person, die sie im echten Leben ist." Umso größer war nun die Verwunderung vieler Fans, als Tom die Produktion lediglich als "diese Serie" bezeichnete. In den sozialen Medien wurde dieses Detail schnell aufgegriffen und sorgte für zahlreiche Spekulationen. "Wenn man bedenkt, wie er früher darüber gesprochen hat und sich einen Gastauftritt gewünscht hat – ja, da ist das ganze Haus verrückt geworden", kommentierte ein User.

Hinter den Kulissen von "Euphoria" herrscht ohnehin seit Wochen große Spannung unter den Fans. Serienschöpfer Sam Levinson hatte erst vor Kurzem bei einer Veranstaltung in Santa Monica betont, wie sehr er an die aktuelle Staffel glaubt und dass vor allem die letzten Folgen für große Überraschungen sorgen sollen. Zendaya prägt das Format seit Beginn als Rue und gilt bei vielen Zuschauern als emotionaler Mittelpunkt der Geschichte, während Tom seine Verlobte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich unterstützt hat. Das Paar hält sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und tritt nur gelegentlich gemeinsam bei Events auf. Umso stärker reagieren Fans auf jedes Detail in Interviews und Social-Media-Clips – insbesondere, wenn es um Toms Worte über Zendayas Erfolgsserie geht.

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

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Getty Images Sam Levinson bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021