Nach sieben Jahren: Lina Larissa Strahl hat sich getrennt!

Lina Larissa Strahl (26) beginnt ein neues Kapitel. Der "Bibi & Tina"-Star schwingt schon bald bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei sah es so aus, als würde ihr langjähriger Partner Tilman Pörzgen (30) sie vom Rand aus anfeuern. Die beiden Schauspieler sind seit sieben Jahren ein Paar. Doch nun gibt Lina eine Überraschung bekannt: Sie ist nicht länger vergeben, sondern wieder Single!

Im Interview mit Bild macht Lina eher nebensächlich öffentlich, dass sie nicht länger in einer Beziehung ist. Sie und ihr Kollege Tilman gehen also nach sieben Jahren getrennte Wege. Mehr Details gibt die Schauspielerin aber nicht bekannt. Sie lernte Tilman 2016 am Set von "Bibi & Tina" kennen und lieben gelernt.

Gegenüber dem Blatt stellte Lina zum Thema Liebe eine Sache aber noch zusätzlich klar: Bei "Let's Dance" wolle sie sich nicht neu verlieben: "Let's Dance ist für mich keine Dating-Show! Ich habe mich nicht bei der Sendung angemeldet, um einen neuen Freund zu finden." Stattdessen wolle sie über sich hinauswachsen und für ihre geliebte Oma tanzen.

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl und Tilman Pörzgen im Dezember 2022

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, Sängerin

Getty Images Lina Larissa Strahl, Sängerin

