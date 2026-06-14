Katzenmaske und nackt: Bianca Censori sorgt für Trubel

Für Aufruhr im Netz sorgt mal wieder Bianca Censori (31): Ihr Ehemann Kanye West (49), der mittlerweile als Ye bekannt ist, teilte auf Instagram ein aufsehenerregendes Foto der Designerin mit seinen Millionen Followern. Zu sehen ist Bianca, wie sie bis auf eine dramatische, schwarze Katzenmaske mit Pelz nichts trägt und eine verspielte Handbewegung mit Kralle in die Kamera macht. Das Bild sorgte umgehend für rege Diskussionen in den sozialen Medien, wo Fans das avantgardistische Styling der Designerin heiß debattierten. Geteilt wurde der Post, während Kanye sich mit seiner Welttournee "Bully" gerade in Tiflis, Georgien, aufhält, wo er ein ausverkauftes Konzert in der Boris Paichadze Dinamo Arena gab.

Für Bianca war das Foto jedoch nicht der einzige Auftritt, der in Georgien für Aufmerksamkeit sorgte. Sie begleitete ihren Mann auch beim Besuch des Paragraph Golf & Spa Tabori, wo sie in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit Federverzierungen und einer schwarzen Katzenmaske erschien. Nach dem Konzert verließ das Paar die Arena Hand in Hand, wobei Bianca einen eng anliegenden, halbtransparenten dunkelbraunen Body trug. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair äußerte sich die Designerin zuletzt auch zu den anhaltenden Spekulationen darüber, ob ihr Mann ihre Outfits bestimme: "Ich würde nichts tun, was ich nicht tun möchte", stellte sie klar. Sie beschrieb ihre Looks als gemeinsames kreatives Projekt: "Ich und mein Mann arbeiten gemeinsam an meinen Outfits. Es war eine Zusammenarbeit, nie 'Ich wurde zu etwas aufgefordert.'"

Bianca weiß die vergangenen Monate ohnehin für ihre PR-Zwecke zu nutzen – wenn auch von vielen kritisch beäugt. Erst kürzlich tauchte sie in Kanyes Musikvideo zur Single "Gemini Season" auf – in einem tief ausgeschnittenen Korsett und einem G-String beim Kuhmelken. Ihren Mann feierte sie trotz aller Spekulationen rund um mögliche Beziehungsprobleme persönlich zu seinem 49. Geburtstag am 8. Juni mit einer Botschaft via Instagram-Story: "Alles Gute zum Geburtstag, @ye. Ich liebe dich mehr als mein Leben", schrieb sie. In einem weiteren Beitrag nannte sie Kanye ihr "Bis zum bitteren Ende. Für immer". Das Paar hatte 2022 geheiratet.

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Instagram / ye Bianca Censori, Model

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Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

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Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025