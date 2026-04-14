Nach "Nightfever": Vanessa findet klare Worte zu Cecilia

Unerwartetes Wiedersehen, Vorwürfe und überraschende Enthüllungen: In Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" traf Vanessa Brahimi völlig unvorbereitet auf ihren Ex Serkan Yavuz (33) – und die Situation eskalierte schnell. Die beiden lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch, bei dem Vorwürfe hin und her flogen. Als dann Serkans gute Freundin Cecilia Asoro (29) zu der Gesprächsrunde dazustieß, hätte die Stimmung noch angespannter werden können. Doch das Gegenteil war der Fall. Im Promiflash-Interview äußert sich Vanessa jetzt darüber, wie sie Cecilias Auftreten in der Show wahrgenommen hat.

Statt einseitig hinter ihrem Freund Serkan zu stehen, nahm die 29-Jährige eine Art Vermittlerposition ein – und das kam bei Vanessa sehr gut an. "Ich fand Cecilia absolut fair. Natürlich kann sie Serkan bzw. sein Verhalten noch mal anders beurteilen. Ich muss sagen, Cecilia ist ein richtiges Girls-Girl. Sie hat mir ja meine Gefühle kein einziges Mal abgesprochen, sie hat mir sehr viel Zuspruch gegeben. Und dadurch, dass sie Serkan so gut kennt, kann sie mich auch viel besser verstehen als manch anderer im Saal", erklärte Vanessa im Gespräch. Trotz ihrer Freundschaft zu dem Kampf der RealityAllstars-Teilnehmer erkannte Cecilia also auch Vanessas Perspektive an und zollte ihr Respekt.

Das unerwartete Aufeinandertreffen mit ihrem Ex hatte Vanessa sichtlich mitgenommen. Wie sie bereits im Anschluss an die Sendung im Promiflash-Interview schilderte, wusste sie vorab nichts von dem geplanten Wiedersehen mit Serkan – auch er soll nicht informiert worden sein. Die beiden hatten sich seit ihrer Trennung nicht mehr gesehen, und das Aufeinandertreffen vor Kameras und Studiopublikum war für Vanessa eine echte emotionale Ausnahmesituation. Dass ausgerechnet Cecilia, Serkans enge Vertraute, ihr in diesem Moment so viel Verständnis entgegenbrachte, schien die Reality-Bekanntheit besonders bewegt zu haben.

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Joyn, RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Vanessa Brahimi und Cecilia Asoro, Realitystars

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan, Serkan Yavuz und Cecilia Asoro bei "Night Fever", April 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"