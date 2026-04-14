FSK 18? Sam Dylan schockiert von "Realitystar Academy"-Dreh

Sam Dylan (35) ist als Dozent bei der neuen Sendung "Die Realitystar Academy" dabei – und was er dort erlebt hat, hat ihn offenbar ziemlich aus den Socken gehauen. Gegenüber Promiflash plauderte der Realitystar jetzt aus dem Nähkästchen und schilderte wilde Szenen vom Set der Show, die ab dem 16. April auf Joyn zu sehen sein wird. Seine Worte lassen erahnen, dass es in dem Format deutlich freizügiger zuging, als man bei einer "Academy" vielleicht erwarten würde.

Besonders ein Teilnehmer scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen: Sam berichtete, dass Gigi Birofio (26) ordentlich "benutzt" worden sei. "Ich dachte: 'Das ist doch kein OnlyFans-Kurs?' Ich dachte, das ist eine Reality-Academy", sagte er im Interview. Sein Vergleich ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Ich habe mich teilweise gefühlt wie bei Germany Shore. Also, was da abgeht, das ist auf jeden Fall krass." Sein abschließendes Urteil fiel entsprechend eindeutig aus: "Diese Show, was ich so mitbekommen habe, kann teilweise eigentlich nur auf OnlyFans ausgestrahlt werden."

Bei "Die Realitystar Academy" schlüpft Désirée Nick (69) in die Rolle der Direktorin, während eine Reihe bekannter Gesichter aus dem Realityfernsehen als Dozenten fungieren. Neben Sam stehen unter anderem Kader Loth (53), Tara Tabitha (33), Cecilia Asoro (29), Kevin "Flocke" Platzer (27) – und eben auch Gigi Birofio im Lehrerzimmer. Sam selbst ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Realitywelt und war zuletzt vor allem als Social-Media-Star aktiv.

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