"Gesegnet" mit flachem Bauch: Anya Elsner löst Shitstorm aus

So viel also zum Thema Body Positivity im Netz: Anya Elsner (22) hat auf Instagram ein neues Video gepostet und damit einen heftigen Shitstorm ausgelöst. In dem Clip schreibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin: "Wenn ich depressiv bin, aber mich daran erinnere, dass ich Locken und einen flachen Bauch habe." Viele Nutzer fühlten sich von dieser Aussage getriggert und reagierten in der Kommentarspalte innerhalb kürzester Zeit mit einer Welle an Kritik.

Zahlreiche Follower zeigten sich entsetzt über die Botschaft des Videos. "Du wirst echt problematisch für junge Mädels mit so einer Aussage. Eigentlich für jeden, der irgendwie struggelt. Denk da bitte echt noch mal drüber nach, ob das auf Social Media muss...", appellierte ein Nutzer. Eine andere Person kommentierte: "Welche Botschaft willst du damit senden? Mich betrifft die Thematik leider seit Jahren selbst. In schweren Phasen helfen mir jedoch weder schöne Haare noch ein flacher Bauch." Weitere Kommentare wie "Das ist eine wirklich unterirdische Aussage!" und "Das ist doch nicht normal" reihten sich ebenfalls darunter ein.

Anya spricht in den sozialen Medien immer wieder offen über ihre Erfahrungen mit einer Essstörung – ein Thema, das sie auch in der Vergangenheit schon in die Kritik gebracht hat. Zuletzt hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin bereits eine Kontroverse rund um ihre Aussage, sie genieße ihre Krankheit aktuell zu sehr, ausgelöst. Anschließend setzte sie sich mit Erklärungen rund um das Thema Essstörung zur Wehr. Denn die 22-Jährige thematisiere psychische Gesundheit regelmäßig auf ihrem Kanal, um anderen Betroffenen laut eigener Aussage Mut zu machen. Ihre polarisierenden Aussagen bringen ihr sowohl Zuspruch als auch immer wieder kritische Reaktionen ein.

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Dezember 2025

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, TV-Bekanntheit

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Februar 2024