Dreiste Presse: Daran zerbrach Prinz Harry und Chelsys Liebe

Die Medien kamen Prinz Harry (38) und seiner Ex wohl zu nahe. Der Herzog von Sussex kämpft derzeit vor Gericht gegen einen Presseverlag. Die Zeitungen sollen ihn nicht nur ausspioniert und gehackt, sondern auch verfolgt haben. Das belastete wohl auch seine Beziehung zu Chelsy Davy (37), mit der er bis 2011 immer wieder zusammen war. Und die aufdringliche Presse war offenbar sogar schuld an der Trennung von Harry und Chelsy.

Das geht nun aus den Gerichtsdokumenten vor, wie unter anderem Gala berichtet. Demnach soll Harrys Anwalt vor Gericht ausgeführt haben, wie sehr sich das damalige Paar unter Druck gesetzt gefühlt habe. "Er wurde sofort misstrauisch gegenüber jedem, der in den Geschichten über ihn genannt wurde und hatte das Gefühl, dass er niemandem trauen konnte, selbst in seinem jungen Alter", erklärte der Jurist. Dieses Misstrauen habe die Beziehung zu Chelsy stark belastet. Als die Reporter den beiden dann sogar in einen gemeinsamen Urlaub nach Mosambik folgten, wurde es ihr zu viel. Sie soll entschieden haben, dass "ein königliches Leben nichts für sie sei".

Zuvor hatte es schon Spekulationen gegeben, woran Harry und Chelsys Liebe zerbrochen war. Eine naheliegende Erklärung war offenbar auch die verstorbene Queen Elizabeth (✝96). In seinen Memoiren schreibt der 38-Jährige, dass ihm die Leichtigkeit der Blondine gefallen habe, seiner Oma wohl aber weniger: "Ich konnte nichts dafür, was meine Großmutter darüber dachte!"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Jahr 2009

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Chelsy Davy bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de