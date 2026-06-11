Eric Sindermann hofft auf sein großes Fame-Fighting-Comeback

Eric Sindermann (37) arbeitet an seinem Comeback im Ring: Im Gespräch mit Promiflash verrät der Realitystar jetzt, dass er unbedingt wieder bei Fame Fighting antreten möchte. Nachdem Eric in der Vergangenheit bereits für das Format in den Ring gestiegen war, wechselte er später zu "The Ultimate Hype". Jetzt hofft Eric aber darauf, schon im Oktober erneut kämpfen zu können: "Mein großer Traum ist es, irgendwann wieder zu 'Fame Fighting' zurückzukommen."

"Ich bin letztes Jahr zu 'The Ultimate Hype' gewechselt, weil es ein bisschen mehr Geld gab", erklärt Eric seinen Wechsel zum Konkurrenzformat: "Aber am Ende des Tages habe ich gesehen, dass Geld für mich nicht alles ist, weil ich ein sehr bodenständiger Mensch bin." Für ihn bleibt das von Eugen Lopez (33) veranstaltete Event die klare Nummer eins: "'Fame Fighting' ist einfach die Mutter des Reality-Kampfsports. Und das, was heute hier ist, so was gab es noch nie." Neben seinem eigenen Comeback hat Eric noch einen weiteren Wunsch: "Ich hoffe auch irgendwann, dass der Christian Lell auch hier dabei ist."

Erst kürzlich hatte Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez angekündigt, dass die bislang größte Ausgabe des Promi-Boxevents bereits im Oktober stattfinden wird. Laut Eugen soll die Veranstaltung ganz neue Maßstäbe setzen: "Es wird eine größere Show. Es werden größere Namen kämpfen", verriet er gegenüber Promiflash. Von den insgesamt zehn geplanten Kämpfen stehen laut dem Unternehmer bereits fünf fest. Ob Eric tatsächlich zu den Teilnehmern gehören wird, bleibt allerdings noch offen.

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025

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IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Juni 2024

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star