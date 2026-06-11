Ex-Fußballer Christian Lell will gegen Eric Sindermann boxen

Christian Lell (41) plant nun offenbar den Wechsel vom Fußballrasen in den Boxring und hat dabei bereits einen ganz bestimmten Gegner im Visier: Eric Sindermann (37). Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich der frühere Profikicker jetzt begeistert von Fame Fighting und erklärt: "Ich meine, in der Arena nebenan habe ich ein paar Mal gespielt. Aber das hier ist schon eine besondere Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen." Er betont: "Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, vielleicht sogar gegen Eric mal da oben zu kämpfen."

Dabei schwärmt Christian vor allem von der neuen sportlichen Herausforderung. Boxen sei für ihn nicht nur ein harter, sondern vor allem ein technisch anspruchsvoller und strategischer Sport: "Das liegt mir schon mal", betont der Ex-Kicker im Gespräch mit Promiflash. Gleichzeitig räumt er ein, dass Eric durch seine bisherigen "Fame Fighting"-Kämpfe einen kleinen Vorteil haben könnte. Davon lässt sich Christian jedoch nicht abschrecken: "Ich meine, er hat ein bisschen Vorsprung, was die Erfahrung angeht, aber bis Oktober – das sind noch einige Monate. Das kriege ich hin im Training."

Auch Eric selbst hofft, im Oktober wieder in den Ring zu steigen. Der Realitystar verriet gegenüber Promiflash, dass er nach seinem Wechsel zum Konkurrenz-Event "The Ultimate Hype" nun zu "Fame Fighting" zurückkehren möchte: "Fame Fighting ist einfach die Mutter des Reality-Kampfsports. Und das, was heute hier ist, so was gab es noch nie." Ob es am Ende tatsächlich zum Duell mit Christian kommt, bleibt allerdings noch offen. Auf die Kampfansage reagiert Eric im Promiflash-Talk jedenfalls gelassen und antwortet knapp, aber eindeutig: "Warum nicht?"

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Collage: Imago, Imago Collage: Christian Lell und Eric Sindermann

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Arroyo Moreno/Getty Images Christian Lell im Trikot von Levante UD

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Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026