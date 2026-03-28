"Miss Bongwasser 2025": Fler schießt erneut gegen Ikkimel

Bei den Polyton Awards in den Berliner Atelier Gardens zeigte Ikkimel (28) klare Kante. Die Rapperin nutzte ihre Dankesrede, um eine deutliche Botschaft an Männer zu richten und forderte mehr Verantwortung sowie echte Konsequenzen im Umgang mit Gewalt und Übergriffen gegen Frauen. Dabei verwies sie unter anderem auf den Fall der Französin Giselle Pelicot und kritisierte, dass Empörung immer wieder aufflammt, ohne nachhaltige Veränderungen zu bewirken. In ihrem leidenschaftlichen Appell sagte sie laut Raptastisch: "Es kotzt mich so an! Ich will nicht mehr ständig irgendwelchen Männern gerecht werden! Es wird Zeit, dass endlich mal die Männer Angst bekommen – und nicht andersherum. Wir Frauen haben keinen Bock mehr, uns zurückzunehmen!"

Damit griff Ikkimel die Grundstimmung des Abends auf, bei dem viel über Verantwortung, mentale Gesundheit und den Umgang mit neuen Technologien diskutiert wurde. Sie forderte, dass Männer sich ihrer gesellschaftlichen Rolle stärker bewusst werden: "Sie sollten endlich mal anfangen zu verstehen, was in der Welt so abgeht und wo ihre Privilegien liegen!" Neben zahlreichen positiven Reaktionen sammelten sich jedoch auch kritische Stimmen. Der Rapper Fler (43) teilte daraufhin einen Beitrag zu Ikkimels Rede in seiner Instagram-Story und machte sich darüber lustig: "Keiner hat Angst vor Miss Bongwasser 2025."

Es ist nicht das erste Mal, dass Fler gegen die Musikerin wettert. Schon in der Vergangenheit teilte er heftig gegen Ikkimel aus, bezeichnete sie unter anderem als "hässlich, frech, untalentiert" und ließ sogar indirekte Drohungen anklingen. Während er also erneut gegen sie austeilt, schreibt Ikkimel parallel ihre eigene Erfolgsgeschichte weiter: Mit ihrer frisch angekündigten "Poppstar"-Arena-Tour setzte die Berlinerin nun innerhalb von nur acht Stunden mehr als zwei Millionen Euro um. Die Rapperin hat sich längst als prägende Stimme im deutschen Rap etabliert und scheut sich nicht, klare politische Statements zu setzen.

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Collage: Imago, Instagram / fler Collage: Ikkimel und Fler

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival

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Instagram / fler Rapper Fler posiert in Berlin