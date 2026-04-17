Herbert Grönemeyer von Ikkimel mit Lob überhäuft

Herbert Grönemeyer (70) hat in einem Interview mit Deutschrap Ideal auf ein virales Statement der Berliner Rapperin Ikkimel (28) reagiert – und zeigt sich dabei fast sprachlos vor Freude. Ikkimel, bürgerlicher Name Melina Strauß, hatte in einer Instagram-Story öffentlich klargestellt, warum Herbert für sie ein "King" ist: Der Sänger sei in den letzten Jahrzehnten nie mit Verschwörungstheorien, Hass gegen Frauen, Trans- oder Homosexuelle oder einer Bewegung nach rechts aufgefallen. Ihr Posting, das als Reaktion auf jüngste Äußerungen von Xavier Naidoo (54) zu verstehen ist, schloss mit den Worten "Love you Herbert" und sorgte für großes Aufsehen im Netz.

Auf das Lob der Rapperin angesprochen, reagierte der 70-Jährige mit unverhohlener Begeisterung: "Das ist aber nett. Ikkimel, ja, klasse Künstlerin. Sehr lieb. Das freut einen riesig und gleichzeitig ist man auch wirklich sprachlos, weil das ist natürlich ein Riesenkompliment", so Herbert gegenüber Deutschrap Ideal. Anschließend erwiderte er das Lob in aller Deutlichkeit. "Ich halte sie für eine tolle Künstlerin, weil sie einfach eine unglaubliche Radikalität hat, und das aber gleichzeitig auch verknüpft, mit einer großen, militanten Klugheit", schwärmte er. Ihre "Dreistigkeit" und "Frechheit" gefielen ihm besonders gut. Als Deutschrap Ideal dann direkt nach einem möglichen Feature fragte, hielt sich der Musiker bedeckt – schloss es aber auch nicht aus. Die Verbindungen zwischen beiden sind bereits vorhanden: Sie arbeiten teilweise mit denselben Produzenten zusammen, darunter Suena, und Herbert hat durch diese bereits Songs von Ikkimel kennengelernt.

Dass Herbert eine klare politische Haltung hat, die Ikkimel so sehr schätzt, bewies er zuletzt auch auf der Bühne. Bei einem Konzert in Wien hatte er sich offen gegen rechte Strömungen ausgesprochen und laut Publikum gerufen, er hätte nicht gedacht, in seinem Leben noch einmal für die Demokratie eintreten zu müssen. Mit Deutschrap hat der gebürtige Göttinger ohnehin bereits Erfahrung gesammelt – er hat in der Vergangenheit unter anderem mit Bausa und Soho Bani zusammengearbeitet, vor allem im Rahmen von Remixes seiner älteren Songs.

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Getty Images Herbert Grönemeyer, Sänger

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Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei der "Das ist los"-Release-Party im März 2023