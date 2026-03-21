Sarah Michelle Gellar wirft Gäste von Mann Freddies Party

Sarah Michelle Gellar (48) hat bei der Geburtstagsfeier ihres Ehemannes Freddie Prinze Junior (50) ungebetene Gäste vor die Tür gesetzt. Die Schauspielerin schmiss für ihren Mann Anfang März eine große Party zu dessen 50. Geburtstag, doch die Feier verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle. Wie Sarah jetzt in einem Interview mit SiriusXM's "The Morning Mash Up" verriet, tauchten plötzlich fremde Gäste auf der Feier auf. Zwei Frauen standen in der Schlange für die Fotobox, und weder Sarah noch Freddie, mit dem sie seit 2002 verheiratet ist, kannten sie. "Freddie fragte, wer das ist, und ich dachte, das wären seine Freunde. Er dachte, es wären meine", erklärte die Darstellerin. Als klar wurde, dass es sich um Partycrasher handelte, zögerte Sarah nicht lange und warf die beiden hinaus.

Doch damit nicht genug: Die ungebetenen Gäste verließen die Party mit teuren Geschenktüten, die Sarah für ihre geladenen Gäste vorbereitet hatte. In den Tüten befanden sich hochwertige Parfüms von Parfums de Marly. "Ich ließ die Security hinterherrennen, um die Taschen zurückzuholen", erzählte die Schauspielerin. Später am Abend versuchten zwei weitere Crasher ihr Glück. Sie behaupteten, mit jemandem namens Jen befreundet zu sein. "Es gibt hier keine Jen", entgegnete Sarah bestimmt und schickte auch dieses Duo wieder weg. Ihre 16-jährige Tochter Charlotte hatte ihre Mutter zuvor noch gewarnt: "Du wirst morgen überall auf TikTok sein, wie du diese Leute rauswirfst."

Sarah und Freddie, die auch Eltern des 13-jährigen Sohnes Rocky sind, feierten Freddies Geburtstag am 8. März. Die Schauspielerin teilte auf Instagram Fotos des Paares und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch zum Meilenstein-Geburtstag. Das Alter ist einfach die Anzahl der Jahre, in denen die Welt dich genießen durfte. Und niemand hat dich mehr genossen als ich." Sarah und Freddie haben in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem in den "Scooby-Doo"-Filmen von 2002 und 2004, in denen sie Daphne und Fred spielten, sowie im Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" von 1997. Über ihr Verhalten gegenüber den Partycrashern sagte Sarah im Radio: "Ich bin nie unhöflich, aber ich bin bestimmt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Junior, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei den Las Culturistas Culture Awards, 2025.

Anzeige Anzeige

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit ihrem Mann Freddie Prinze Junior