23 Jahre Ehe: Sarah Michelle Gellar verrät ihr Geheimnis

Seit über zwei Jahrzehnten sind Sarah Michelle Gellar (48) und Freddie Prinze Junior (50) das, was viele in Hollywood für fast unmöglich halten: ein skandalfreies Vorzeige-Traumpaar. Kennengelernt hatten sich die beiden 1997 am Set des Horrorhits "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 2002 folgte die romantische Hochzeit in Mexiko. Heute lebt das Schauspieler-Paar mit den beiden Kindern Charlotte Grace und Rocky James weitgehend zurückgezogen – und genau darüber spricht Sarah jetzt offen im Magazin People. Dabei verrät sie, wie sie es schaffen, ihre Liebe seit 23 Jahren so stark zu halten.

In dem Gespräch erklärt Sarah, dass ein klarer Schnitt zwischen Job und Privatleben für sie entscheidend ist. "Ich sage immer, ich bin zwei Personen: Ich bin Sarah Michelle Gellar und ich bin Sarah Prinze", erklärt die 48-jährige Schauspielerin aus "Ready or Not 2: Here I Come" – bekannt wurde sie in der Hauptrolle Buffy. "Das sind zwei verschiedene Menschen." Privat gehe es deutlich ruhiger zu, sie und Freddie führten "ein ruhigeres und privateres Leben" abseits des Rampenlichts – und würden sich darüber freuen, dass die Fans diesen Rückzug akzeptieren. Humor scheint dabei ebenfalls eine Rolle zu spielen: Schon früher witzelte Sarah über ihr Ehe-Geheimnis mit Freddie: "Ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer." Dass die beiden ihren Hochzeitstag jedes Jahr nachschlagen müssen, nimmt sie im Interview lachend als Running Gag: "Zum Glück erinnert uns People.com immer daran!", sagt der Titelstar der aktuellen Ausgabe.

Noch wichtiger als Humor ist für Sarah allerdings eines: Einsatz. Langjährige Beziehungen funktionierten für sie nur, wenn beide bereit seien, an der Verbindung zu arbeiten. "Man muss bereit sein, daran zu arbeiten. Das gilt für Beziehungen, Freundschaften, einfach alles. Man muss etwas dafür tun", erklärt sie. Die Schauspielerin vergleicht moderne Partnerschaften mit der heutigen Konsumwelt. Früher habe sie mit ihrer Mutter einen kaputten Fernseher quer durch New York zur Reparatur getragen, heute werde so ein Gerät oft einfach entsorgt und ersetzt. Diese Wegwerfmentalität passt für sie weder zu Technik noch zu Liebe: "Man muss sich schon anstrengen. Man muss sich die Zeit dafür nehmen", fasst Sarah ihre Haltung zusammen – und gibt damit einen selten persönlichen Einblick in das Fundament ihrer Ehe mit Freddie.

Anzeige Anzeige

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit ihrem Mann Freddie Prinze Junior

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern