Sophie Kasaei feiert glamouröse Babyparty kurz vor Geburt

Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben Sophie Kasaei (36) und ihr Freund Jordan Brook (31) am Sonntag eine riesige Babyparty geschmissen – und dafür die Reality-TV-Prominenz aus TOWIE und Geordie Shore um sich versammelt. Die werdende Mama erschien in einem hellblauen Kleid und zeigte stolz ihre Babykugel, während Jordan im passenden Hemd im Partnerlook neben ihr strahlte. Organisiert wurde der große Tag von Abbie Holborn (28), die das Event bis ins Detail plante und die Location in ein wahres Blumenparadies mit weißen Arrangements und dem leuchtenden Schriftzug "Baby Brook in Bloom" verwandelte. Unter den Gästen waren unter anderem Amy Childs (35), Amber Turner, Dani Imbert, Harry Derbridge sowie Sophies Cousine Marnie Simpson (34) und ihre enge Freundin Chloe Ferry (30), die jede Menge Eindrücke auf Instagram teilte.

Für das opulente Event überließ das Paar nichts dem Zufall: Abbie ließ eine üppige Dessertstation aufbauen, an der personalisierte Cupcakes, schokoladenüberzogene Erdbeeren, Cake Pops und sogar eine Eiscreme-Maschine mit verschiedenen Toppings auf die Gäste warteten. Zudem wurden mehrere Fotospots eingerichtet – darunter eine personalisierte Telefonzelle und ein Vogue-inspiriertes Cover-Set. Für Aufsehen sorgte besonders eine Babytorte von Teen Mom UK-Star Mia Boardman: Die mehrstöckige Kreation war mit Glasur überzogen und zeigte einen herausragenden Plastik-Babykopf, verziert mit Streuseln. Sophie zeigte sich begeistert und schwärmte auf Instagram: "Ich finde, du solltest mit diesem Kunstwerk ein eigenes Kuchen-Business starten." Musikalisch wurde das Event von Live-Acts, einem Saxofonisten und einer Sängerin begleitet. Am Ende griff auch Jordan selbst zum Mikrofon und widmete seiner schwangeren Freundin Elton Johns (79) "Your Song".

Für Sophie und Jordan hat diese Feier eine besondere Bedeutung, denn ihr Babyglück war keine Selbstverständlichkeit: Der Schwangerschaft ging ein zweijähriger Fruchtbarkeitskampf mit einer chemischen Schwangerschaft voraus. Außerdem war Jordan erst vor wenigen Wochen wegen viraler Meningitis und Enzephalitis ganze 22 Tage im Krankenhaus, bevor er rechtzeitig zu Ostern zu seiner schwangeren Partnerin nach Hause zurückkehren konnte. Umso emotionaler wirkten die Momente auf der Babyparty, die Sophie später mit den Worten "Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt" auf Instagram zusammenfasste. Jordan veröffentlichte ein Foto seiner Liebsten und schrieb dazu: "Mein Alles in einem Bild. Du bist unglaublich."

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Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei, April 2026

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brooks Babytorte

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Instagram / sophiekasaei Sophie Kasaei und Jordan Brook posieren vertraut an Ostern im April 2026

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